Governo do Estado entrega 11 novos caminhões para produtores rurais de Roraima

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar no Estado, o Governo de Roraima entregou 11 caminhões para associações de produtores rurais da capital e de municípios do interior.

O repasse foi realizado nesta quinta-feira, 15, pelo Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima), em solenidade na área externa do Palácio Senador Hélio Campos.

Os veículos representam um investimento de aproximadamente R$ 4,6 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Chico Rodrigues. A iniciativa contemplará ainda a entrega de mais três caminhões às prefeituras, totalizando 14 veículos destinados ao escoamento da produção rural. Foram beneficiados os municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Uiramutã.

Durante a entrega, o governador Antonio Denarium destacou que a agricultura é uma das prioridades da gestão estadual. Ele recordou que mais de 700 veículos já foram adquiridos para fortalecer diversas políticas públicas, sendo mais de 200 tratores e 100 caminhões.

“Trabalhamos diariamente para que Roraima cresça, se desenvolva e gere mais oportunidades para quem mais precisa. Tenho gratidão por ver esses investimentos chegando aos produtores, com apoio das prefeituras e parlamentares que acreditam no nosso trabalho”, afirmou o governador.

O senador Chico Rodrigues ressaltou o impacto positivo da ação. “É uma parceria que tem dado certo. Esses caminhões vão facilitar a vida de quem produz e garantir que a agricultura familiar continue avançando no nosso Estado”, disse.

Produtores celebram conquista

Representantes das associações beneficiadas agradeceram o apoio do Governo do Estado. Rafael Sinésio, presidente da Associação dos Agricultores e Pecuaristas Gleba Tacutu, de Bonfim, afirmou que o veículo será fundamental para o transporte de alimentos como melancia, banana, melão e macaxeira.

“Esse caminhão vai ajudar muito os agricultores no carregamento e escoamento da produção. Somos gratos por esse apoio necessário”, destacou.

Eliane Gomes da Silva, da AMPC (Associação dos Moradores, Produtores Rurais e Criadores do Cantá), também celebrou a entrega. “É uma bênção. Os produtores enfrentam muitas dificuldades e, com esse caminhão, vamos conseguir produzir mais e vender nossa produção com dignidade”, disse.

Parceria com o Governo Federal amplia apoio à produção rural

Durante o evento, foi realizada também a entrega de um caminhão para a Associação Roraimel, como parte de convênio firmado entre o Governo de Roraima e o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). A parceria inclui a aquisição de dois caminhões e três caminhonetes 4×4 voltados ao apoio de comunidades indígenas e produtores rurais.

A coordenadora-geral do Ministério, Elenita Corrêa da Silva, destacou o alcance da ação. “Esses veículos vão ajudar no escoamento da produção e no fortalecimento da agricultura familiar e indígena no Estado. É uma política pública efetiva que promove inclusão e desenvolvimento”, avaliou.