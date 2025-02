Saúde e Educação promovem semana contra a dengue nas escolas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O cronograma inclui atividades lúdicas de conscientização e orientação sobre o combate à dengue – Edu Kapps/SMS

As secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SME) deram início, nesta segunda-feira (24/2), à Semana de Mobilização de Combate à Dengue, que levará a escolas municipais de todas as regiões da cidade ações de promoção de saúde para o controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses. A campanha, que vai até a quinta-feira (27/2), é promovida pelo programa Saúde na Escola Carioca, uma parceria entre a SMS e a SME.

O cronograma inclui atividades lúdicas de conscientização e orientação sobre o combate à dengue para todos os segmentos da rede municipal de educação (Educação Infantil e Ensinos Fundamentais I e II), como apresentações teatrais, quizes, gincanas, oficinas de arte, rodas de conversas e exposições. A programação especial conta ainda com apresentações do RAP da Saúde (Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde), projeto de promoção da saúde da SMS com foco nas novas gerações e nas áreas de maior vulnerabilidade social. As atividades também terão a participação dos pais e responsáveis.

– A conscientização sobre a dengue é fundamental, por isso a importância da mobilização nas escolas. As crianças levam a informação para casa e incentivam a família a separar dez minutos por semana para eliminar focos e a conscientizar a comunidade. Temos uma potência enorme para disseminar informação a partir dos nossos equipamentos de educação – disse o subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde do Rio, Renato Cony, durante a abertura das atividades no Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Suíça, na Penha Circular.

O objetivo é sensibilizar as famílias sobre a importância da rotina de cuidados para a prevenção da dengue, incentivando os alunos a promover saúde dentro de casa e na comunidade. Ao todo, 15 escolas distribuídas por todas as 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) sediarão as atividades. Durante a semana, a rede de Atenção Primária da SMS (clínicas da família e centros municipais de saúde) também realizarão ações de promoção de saúde bucal para os alunos da rede municipal de educação.

– O combate à dengue passa pela conscientização e nada melhor do que trazer as crianças para esse processo. Elas são multiplicadoras de conhecimento e levam para casa essas informações, ajudando a defender toda a comunidade. Durante a Semana de Mobilização, trabalharemos de forma lúdica e participativa, permitindo que os alunos compreendam a importância da prevenção e sejam protagonistas na luta contra o mosquito Aedes aegypti – explicou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, durante a abertura das atividades no GET Suíça.

O PSE Carioca é uma iniciativa intersetorial realizada pelas secretarias municipais de Saúde, de Educação e de Assistência Social, com o objetivo de realizar atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças para a comunidade escolar (alunos, responsáveis, professores e profissionais de saúde).

Confira a lista de escolas e horários das atividades:

– Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Suíça

24/2, 9h às 12h

Endereço: Praça Antônio José de Almeida, S/N – Penha Circular

– Escola Municipal (E.M.) Tagore

25/2, 9h às 12h

Endereço: Praça Frederico Durval, S/N – Abolição

– GET Professor Célio Luparelli

27/2, 9h às 12h

Endereço: São José Maria Escriva 625 – Condominio Moradas do Itanhangá – Rio das Pedras

– GET Mestre Robson Gracie

27/2, 9h às 12h

Endereço: Av. São Josemaria Escrivá – Itanhangá

– Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Escritora Clarice Lispector

27/2, 9h às 12h

Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 2166 – Itanhangá

– GET Darcy Vargas

26/2, 9h às 13h

Endereço: Rua Souza e Silva, 112 – Gamboa

– E.M. Orsina da Fonseca

25/2, 8h às 12h

Endereço: Rua São Francisco Xavier, 95 – Tijuca

– EDI Miguel Couto

25/2, 8h às 15h

Endereço: Rua Carlina, SN – Olaria

– GET Millôr Fernandes

26/2, 9h às 12h

Endereço: Rua B PAL 44811, SN – Comunidade Salsa e Merengue – Maré

– E.M. Senador Francisco Gallotti

26/2, 13h às 15h

Endereço: Rua Moisés Lilenbaun, 161 – Cascadura

– E.M. Grandjean de Montigny

26/2, 10h às 12h

Endereço: Praça dos Ucranianos, S/Nº – Pavuna

– E.M. Paulo Maranhão

24/2, 10h às 15h

Endereço: Rua do Governo, 866 – Realengo

– CIEP Dr. Ernesto Che Guevara

25/2, 9h às 12h

Endereço: Rua Timbaúba, SN – Campo Grande

– E.M. Paralimpíadas Rio 2016

26/2, 9h às 12h

Endereço: Estrada de Sepetiba, 3.575 – Santa Cruz

– GET Dunshee de Abranches

27/2, 9h às 14h

Endereço: Rua Gipóia, 167 – Bancários