Sheffield United x Leeds United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (24/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Sheffield United x Leeds United acontece hoje, HOJE (24) às 16 hs , horário oficial de Brasília.

Sheffield United x Leeds United: Análise e Prognóstico para o Confronto de Gameweek 34

Nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, os rivais de Yorkshire se enfrentarão em um duelo decisivo no Bramall Lane, em Sheffield. Em uma partida que promete esquentar a disputa pelo topo da tabela do Championship, o Sheffield United, atualmente em segundo lugar, enfrentará o Leeds United, que lidera o campeonato. Com apenas dois pontos de diferença separando as equipes, o confronto tem grande importância para as ambições de promoção e para a consolidação das posições na tabela.

Contexto e Forma Recente

O Sheffield United vem de um excelente começo de fevereiro, ostentando um recorde impecável neste mês, com quatro vitórias consecutivas. Após uma derrota expressiva contra o Hull City em janeiro, os Blades se reergueram com uma vitória fora de casa sobre o Derby County, seguida de sucessos em casa contra o Portsmouth e o Middlesbrough. No último confronto, a equipe superou o Luton Town, demonstrando um futebol consistente e confiante. O histórico em casa é impressionante: dos 16 jogos disputados no Bramall Lane, o Sheffield United registrou 14 vitórias, dois empates e sofreu apenas duas derrotas.

Por sua vez, o Leeds United está em uma fase extraordinária, ocupando o topo da tabela com 21 vitórias, nove empates e apenas três derrotas em 33 partidas. A equipe de Daniel Farke vem de uma sequência invicta de 15 jogos no campeonato, e as últimas quatro partidas foram todas vitoriosas, evidenciando a força tanto ofensiva quanto defensiva do time. Com 68 gols marcados e apenas 20 sofridos, os líderes demonstram um equilíbrio que os torna os maiores artilheiros e também uma das defesas mais sólidas da competição.

Novidades e Informações das Equipes

No Sheffield United, algumas ausências podem influenciar a escalação. Oliver Arblaster segue em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado, o que pode obrigar o técnico Chris Wilder a ajustar a defesa. Gustavo Hamer, Kieffer Moore e Tom Cannon estão voltando aos treinos e podem disputar a vaga no time titular, enquanto os jogadores Harrison Burrows e Callum O’Hare estão na disputa por uma maior participação após terem ficado no banco na última partida contra o Luton.

Já o Leeds United enfrenta seus próprios desafios. O time descarta o meia Max Wober e o atacante Patrick Bamford, ambos fora por questões de lesão – este último com problemas no quadríceps. Além disso, a condição física de Manor Solomon será avaliada, já que o ala sofreu um incômodo no jogo contra o Sunderland. Caso Solomon não se recupere a tempo, Largie Ramazani poderá ganhar espaço, permitindo ainda que Pascal Struijk se una a Joe Rodon na zaga, com Ethan Ampadu assumindo funções no meio-campo.

Previsão e Expectativas

Considerando o histórico recente, o desempenho em casa do Sheffield United e a superioridade estatística do Leeds United na temporada, o prognóstico favorece uma vitória dos visitantes. A experiência dos líderes, aliada à sua expressiva capacidade ofensiva e à solidez defensiva, deve ser o diferencial para conquistar os três pontos. Acreditamos que o Leeds United sairá vitorioso pelo placar de 2 a 1, quebrando a invencibilidade dos Blades nas recentes disputas diretas.

Conclusão

O confronto de Gameweek 34 entre Sheffield United e Leeds United promete ser um dos jogos mais emocionantes do Championship nesta rodada. Com o Leeds United lutando para manter a liderança e o Sheffield United buscando se aproximar dos líderes, a partida será marcada pela intensidade e pela busca incessante por pontos que podem definir o rumo da temporada. Prepare-se para uma noite de futebol de alto nível, onde cada lance pode fazer a diferença na corrida pela promoção.

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+

ouvir: FM rural