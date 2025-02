Bonito terá ponto facultativo na segunda de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul dá mais um passo em direção a inclusão, desta vez, considerando as especificidades das Pessoas Com Deficiência (PCDs), idosos, animais, crianças pequenas e o meio ambiente em geral, ao decidir por usar fogos de artifício sem estampido no show pirotécnico do Réveillon 2024. A retirada dos […]