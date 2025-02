Stoke City x Middlesbrough ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (25/02)

Por MRNews



A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Stoke City x Middlesbrough acontece hoje, HOJE (25) às 15h45 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Stoke ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Stoke City x Middlesbrough – Um Confronto Decisivo no Championship

Nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, o bet365 Stadium, em Stoke-on-Trent, será palco de um duelo crucial pelo Championship. Em um cenário de pressões diversas, o Stoke City, atualmente lutando para escapar da zona de rebaixamento, enfrentará o Middlesbrough, que busca manter vivas as ambições de uma vaga nos playoffs. A partida está marcada para as 19h45, horário do Reino Unido, e promete muitas emoções.

Contexto e Situação Atual

O Stoke City vem de um revés importante fora de casa, tendo sofrido uma derrota por 4 a 2 em Norwich, o que os deixou próximos da zona de rebaixamento. Apesar disso, os Potters vêm mostrando sinais de melhora, especialmente em jogos realizados em casa. Nos últimos 20 confrontos no bet365 Stadium, a equipe tem um histórico sólido, com apenas duas derrotas registradas, o que pode dar uma vantagem importante no embate desta terça-feira.

Por outro lado, o Middlesbrough, que ainda sonha com uma vaga nos playoffs, enfrenta uma fase complicada. A equipe vem acumulando derrotas e, nos últimos jogos, não conseguiu retomar o brilho necessário para se consolidar entre os seis primeiros da tabela. Recentemente, a derrota para o Bristol City, na qual cederam dois gols decisivos nos minutos finais, agravou a situação, pressionando ainda mais o técnico Michael Carrick a buscar uma reação rápida.

Histórico e Importância do Confronto

Historicamente, o Middlesbrough tem sofrido dificuldades em confrontos contra o Stoke, inclusive com episódios marcados por derrotas elásticas em partidas anteriores. Agora, tentando reverter esse quadro, o time visitante precisa conquistar uma vitória importante para recuperar a confiança e, ao mesmo tempo, fechar a distância com os líderes da promoção. Por sua vez, o Stoke City deseja consolidar sua vantagem em casa e dar um passo fundamental para se afastar dos perigos do rebaixamento.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

No elenco do Stoke City, Wouter Burger, que já retornou aos treinos após uma lesão no joelho, deve se juntar a Ben Wilmot e Sam Gallagher na disputa. Apesar de Enda Stevens ter voltado à escalação após a partida contra Norwich, jogadores como Sol Sidibe, Ryan Mmaee e Lynden Gooch permanecem fora, e Josh Wilson-Esbrand segue como dúvida. Após a queda de Lewis Koumas, a expectativa é de que o jovem ala recupere sua forma e retorne ao time titular, apoiando Ali Al-Hamadi no setor ofensivo.

Já o Middlesbrough ainda lida com a ausência de alguns titulares. Seny Dieng, Darragh Lenihan, Ben Doak, Riley McGree e Jonny Howson continuam fora de ação, enquanto Anfernee Dijksteel e Dael Fry, que recentemente retornaram de lesão e enfermidade, devem compor a defesa. Na parte ofensiva, a possibilidade de revezamento entre Tommy Conway e Kelechi Iheanacho pode ser considerada, caso Finn Azaz ou Samuel Iling-Junior sejam convocados para reforçar o ataque.

Previsão Final

Com base no histórico recente, na forma atual das equipes e na vantagem de jogar em casa, a previsão é de uma vitória apertada do Stoke City, por 2 a 1, frente a um Middlesbrough que enfrenta um declínio na temporada. Este resultado ajudaria os Potters a se distanciar um pouco da zona de rebaixamento, enquanto aumenta a pressão sobre o Middlesbrough para reverter o rumo de sua campanha.

Prepare-se para uma partida intensa e cheia de reviravoltas, onde cada lance pode definir o futuro de ambos os times nesta corrida acirrada pelo Championship.

