ASSISTIR AO VIVO Arminia Bielefeld x Werder Bremen DFB POKAL, HOJE (25/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on

Por MRNews Benfica acerta a contratação de Bruma e frustra planos do Vasco O Benfica fechou a contratação do atacante Bruma, do Sporting Braga, frustrando os planos do Vasco da Gama, que também tinha interesse no jogador. A informação foi divulgada pela imprensa portuguesa, com o jornal Record detalhando os valores do negócio. Bruma escolhe […]