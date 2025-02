BOLETIM – Casan executa melhorias na Adutora de Água Bruta em Araquari

Posted on

Nesta sexta-feira, 22, será realizada a partir das 15h30, no Centro de Ensino Bombeiro Militar, em Florianópolis, a solenidade de encerramento do Curso de Formação de Sargentos (CFS) do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). Neste semestre, a turma conta com 100 formandos. O curso é um importante passo para a formação, atualização […]