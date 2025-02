Curso de Português Língua Adicional do IFSP bate recorde de inscrições – IFSP

Mais de 5,5 mil candidatos se inscreveram para as turmas de 2025, superando as expectativas

O curso de Português Língua Adicional (PLA) do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) registrou um recorde de inscrições para as turmas de 2025, totalizando 5.584 candidaturas. Ofertado pelo IFSP desde 2021, o programa é coordenado pela Assessoria de Relações Internacionais (Arinter/PRX) e atualmente executado pelo Campus São Paulo. O edital previa a ampliação da oferta para 300 vagas, mas uma estratégia de divulgação resultou em um número muito acima do esperado.

Segundo o coordenador da Arinter/PRX, professor Wagner Belo, o resultado demonstra a relevância do curso. “Este resultado destaca o compromisso da instituição em desenvolver ações de grande impacto na sociedade. A demanda expressiva reforça a importância desse tipo de iniciativa”, afirmou.

O coordenador pedagógico do curso, professor Flavio Valadares, atribui o recorde não apenas à divulgação, mas também a mudanças na metodologia. “Reduzimos o número de alunos por turma de 40 para 25, incluímos duas horas semanais de aulas online com foco na interação e implantamos a monitoria voluntária com estudantes de licenciatura em Letras. Isso fortalece o aprendizado e garante acolhimento aos matriculados, que, em sua maioria, vivem fora do Brasil”, explicou.

O curso é ofertado 100% na modalidade a distância, com tutoria, monitoria, aulas semanais e material didático complementar da Rede E-Tec Idiomas. Para 2025, as turmas já foram formadas, com mais de 500 matrículas por semestre. A expectativa é que um novo edital seja publicado em dezembro para ampliar a oferta em 2026.

Edital nº 103/2024/SPO – IFSP oferta curso online de Português como língua adicional: resultado das inscrições