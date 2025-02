Palpites Maringá x Juventude , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Maringá x Juventude marcado para acontecer nesta HOJE às 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Maringá que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Operário-MS

Maringá x Juventude pela Copa do Brasil: Onde assistir e análise do confronto

A Copa do Brasil 2025 segue a todo vapor, e nesta terça-feira (25), Maringá e Juventude se enfrentam em um duelo decisivo pela primeira fase da competição. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

O confronto marca um encontro entre um time paranaense que busca surpreender e um clube gaúcho tradicional que tenta avançar de fase. O Juventude chega pressionado após ser eliminado pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho, enquanto o Maringá aposta no fator casa para surpreender.

Como chegam as equipes?

Maringá embalado com apoio da torcida

O Maringá vive um bom momento e vem embalado após vencer o Coritiba por 2 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O time comandado por Jorge Castilho tem mostrado consistência defensiva e eficiência no ataque, o que pode ser crucial diante do Juventude.

Na Copa do Brasil de 2024, o Maringá chegou até a segunda fase, mas busca ir ainda mais longe nesta edição. Jogando diante de sua torcida, a equipe espera repetir o bom desempenho e avançar na competição.

Juventude tenta se reerguer após tropeço

O Juventude, por outro lado, vem de uma derrota amarga para o Grêmio nas semifinais do Gauchão. Mesmo assim, o time de Caxias do Sul tem tradição na Copa do Brasil e chegou até as quartas de final no ano passado, sendo eliminado pelo Corinthians.

Agora, a equipe comandada por Fábio Matias quer mostrar sua força e garantir a vaga para a segunda fase. Com um elenco experiente, o Juventude sabe que não pode vacilar diante do Maringá, já que a classificação será decidida em jogo único.

Onde assistir Maringá x Juventude ao vivo?

O jogo será transmitido ao vivo e com exclusividade pela Amazon Prime Video, disponível para assinantes do serviço de streaming.

Prováveis escalações

Maringá:

Dheimison; Tito, Cauã Tavares, Ronald Carvalho e Max Miller; Buga, Rodrigo e Zé Vitor; Moraes, Negueba e Maranhão.

Técnico: Jorge Castilho

Juventude:

Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Erick Farias.

Técnico: Fábio Matias

Expectativa para a partida

O confronto promete ser equilibrado, com o Maringá apostando no fator casa para surpreender, enquanto o Juventude busca impor sua superioridade técnica. Por ser um jogo único, qualquer erro pode ser fatal, tornando o duelo ainda mais emocionante.

Palpite: Maringá 1×1 Juventude (Juventude vence nos pênaltis).

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net