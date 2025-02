Palpites Operário-MS x Criciúma , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Operário-MS x Criciúma marcado para acontecer nesta HOJE às 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Operário-MS que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Operário-MS

Operário-MS x Criciúma: Tigre quer começar a Copa do Brasil com vitória

Em grande fase na temporada, o Criciúma estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (25) diante do Operário-MS, às 20h (de Brasília), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Tigre chega embalado após um ótimo início no Campeonato Catarinense, enquanto o Operário busca surpreender jogando em casa.

Momento das equipes

Líder do estadual com 20 pontos, o Criciúma venceu o Avaí por 3 a 0 na última rodada e vive um excelente momento. O técnico Zé Ricardo pretende manter a equipe titular para buscar a classificação.

Já o Operário-MS é vice-líder do Sul-Mato-Grossense com 16 pontos e vem de vitória por 3 a 1 sobre o Aquidauanense. O time comandado por Leocir Dall’Astra quer usar o fator casa para surpreender e avançar de fase.

Nesta etapa da Copa do Brasil, o time vencedor avança para a próxima fase, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.

Prováveis escalações

Operário-MS:

Elisson; Tico (Marlon), Henrique, Vinícius Silva, Kaio César; Marcel, Igor Santos, Rafinha (Mauri); Sampaio, Everton Kanela e Bambelo.

Técnico: Leocir Dall’Astra

Criciúma:

Caíque; Jonathan, Rodrigo, Luciano Castán, Marcelo Hermes; Mateus Trindade, Everton Morelli, Juninho; Jhonata Robert, Werik Popó e João Carlos.

Técnico: Zé Ricardo

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Expectativa para o jogo

O Criciúma entra como favorito devido ao seu elenco mais qualificado e ao bom momento no Catarinense. No entanto, o Operário-MS pode dificultar as coisas, especialmente jogando em casa. A tendência é de um jogo equilibrado, mas com chances do Tigre levar a melhor.

Palpite: Criciúma 2×0 Operário-MS

Análise de Dados

