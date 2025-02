SONORA – Prodec aprova incentivo para R$ 280 milhões em investimentos privados

O Conselho Deliberativo do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec) aprovou, na última semana, uma nova rodada de concessão de incentivo fiscal para investimentos privados. Ao todo, serão R$ 280 milhões investidos pela iniciativa privada por meio de cinco projetos com geração de 520 empregos. Os valores serão aplicados em projetos nos municípios de Corupá, São Bento do Sul e Rio Negrinho, Xanxerê, Jacinto Machado e Doutor Pedrinho.

Após a aprovação pelo Conselho Deliberativo, os projetos serão encaminhados para bancos de fomento (Badesc ou BRDE) e posteriormente ao governador Jorginho Mello a fim de formalizar a concessão do incentivo fiscal. O Conselho Deliberativo do Prodec é formado por representantes do Governo do Estado, bem como de entidades da sociedade civil, e avalia pareceres de um Comitê Técnico. Desde 2023, o Governo de Santa Catarina já aprovou a concessão de incentivos fiscais para mais de R$ 7,6 bilhões em investimentos.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, destaca o bom momento do setor industrial catarinense:

SONORA