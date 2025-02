Por MRNews



Por Noticias de Itaperuna

Polícia Apreende 200 Kg de Fios de Cobre Queimados em Itaperuna

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Civil e a Polícia Militar de Itaperuna apreenderam aproximadamente 200 quilos de fios de cobre queimados. O material foi encontrado próximo ao Unidos Atlético Clube, na Estrada Mourão Filho, que conecta os bairros Vinhosa e Aeroporto.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima informando que suspeitos estavam queimando objetos no local. Contudo, quando os agentes da 143ª Delegacia de Polícia (DP) e do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) chegaram à área, nenhum suspeito foi encontrado.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde será realizada uma investigação para identificar a origem dos fios e os responsáveis pelo crime. O furto e a queima de cabos de cobre são práticas recorrentes e representam um grande problema para a infraestrutura pública e privada, afetando o fornecimento de energia e comunicações na região.

As autoridades seguem investigando o caso e solicitam a colaboração da população para denunciar qualquer atividade suspeita. Informações podem ser repassadas anonimamente por meio dos canais oficiais da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Roubo de Cobre: Um Problema Recorrente

O furto de fios de cobre tem se tornado uma preocupação crescente em diversas cidades do Brasil. Os criminosos retiram cabos da rede elétrica, telefonia e internet para vender o metal no mercado ilegal, causando prejuízos significativos a empresas e órgãos públicos. A queima do material é frequentemente utilizada para remover o revestimento plástico e facilitar a comercialização, gerando impactos ambientais e riscos à saúde devido à liberação de substâncias tóxicas.

Ajude a Combater o Crime

A população pode contribuir no combate a esse tipo de crime denunciando atividades suspeitas para a polícia. Qualquer informação pode ser crucial para identificar os envolvidos e evitar novos prejuízos para a cidade.