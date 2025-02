Senac oferta mais de 150 vagas para cursos gratuitos em Boa Vista

Cursos são 100% gratuitos – Foto: Divulgação/Senac



O Senac Roraima divulgou nesta terça-feira, 25, edital com 158 vagas para cursos gratuitos em Boa Vista. Os interessados devem se candidatar de forma online no site da instituição a partir desta quarta-feira, 26.

Podem se inscrever candidatos de família com renda per capita de até dois salários mínimos, alunos e egressos do ensino público, e trabalhadores desempregados ou empregados.

Estão disponíveis sete cursos nos segmentos de gastronomia, segurança, saúde e idiomas. São eles:

Auxiliar de cozinha

Confeiteiro

Vinhos: tipos e características sensoriais

Aprenda a montar sua mesa posta

Auxiliar de nutrição e dietética

NR 23 – Proteção contra incêndios

Língua Brasileira de Sinais (Libras)

O início das aulas está previsto para o mês de março, nas unidades do Senac em Boa Vista, localizadas nos bairros São Francisco e Asa Branca.

Os requisitos, vagas e cursos completos devem ser conferidos no edital, disponível no site. Para mais informações os interessados podem procurar as Centrais de Atendimento nas unidades do Senac na capital, através dos telefones (95) 3623-1431, (95) 3626-8434, ou WhatsApp (95) 98420-9992. Acompanhe também pelas redes sociais @senacrr.

Fonte: Da Redação