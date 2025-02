Por MRNews



Por Noticias de Sento Sé

Prefeitura de Sento Sé Busca Parcerias com Governo Estadual e Federal para Investimentos em Infraestrutura

A Prefeitura de Sento Sé está intensificando esforços para atrair investimentos em infraestrutura, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da cidade. Recentemente, representantes do município se reuniram com autoridades estaduais e federais em busca de parcerias que possam proporcionar melhorias significativas nas áreas de mobilidade urbana, saneamento básico, e outras obras essenciais para o crescimento da cidade e o bem-estar de seus moradores.

O prefeito de Sento Sé, ciente das necessidades da população e da importância de um planejamento estratégico para o futuro, tem dedicado especial atenção às áreas que mais necessitam de investimento. A melhoria das condições de transporte, a ampliação da rede de esgoto e a modernização do sistema de abastecimento de água são algumas das prioridades para o município. Essas iniciativas visam não só garantir a qualidade de vida, mas também atrair novos investimentos e impulsionar a economia local.

O município está buscando apoio do Governo do Estado da Bahia e do Governo Federal, através de emendas parlamentares e convênios que possibilitem a execução de projetos de infraestrutura. As negociações incluem a modernização das vias urbanas, a construção de praças, a revitalização de áreas públicas e o investimento em obras de contenção de encostas, fundamentais para a segurança da população.

O prefeito destacou a importância dessas parcerias, afirmando que o apoio dos governos estadual e federal é fundamental para transformar Sento Sé em um modelo de desenvolvimento regional, com qualidade de vida, mobilidade e infraestrutura adequadas para a população e visitantes.

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Sento Sé espera que os investimentos públicos contribuam para uma cidade mais conectada, segura e bem estruturada, promovendo um futuro mais próspero para todos.