Cozinhas comunitárias funcionam normalmente durante o carnaval – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As 52 cozinhas criadas pela Prefeitura vão funcionar normalmente durante o carnaval – Roberto Moreyra/SMTE

As 52 Cozinhas Comunitárias criadas pela Prefeitura do Rio funcionarão normalmente durante o carnaval. De segunda-feira a sexta-feira, o beneficiário do Prato Feito Carioca poderá buscar suas refeições na unidade na qual está cadastrado. De acordo com a coordenadora do programa, Aline Goudard, o almoço será distribuído no mesmo horário que, tradicionalmente, é servido às pessoas em situação de insegurança alimentar.

— A Prefeitura faz questão de manter o programa, mesmo nos feriados. Sabemos da importância do Prato Feito para as pessoas que não têm condições de arcar com os custos de uma refeição. De 21 de junho de 2022 até o dia 15 de fevereiro de 2025, já distribuímos 4,7 milhões de refeições no Rio — explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Os três restaurantes populares administrados pelo Município em Bonsucesso, Bangu e Campo Grande não vão abrir suas portas nos dias 3, 4 e 5 de março. No dia 6, eles reabrem normalmente, no café da manhã e no almoço.

No mesmo dia 6, as sete Centrais do Trabalhador também reabrem suas portas. Elas ficarão fechadas dos dias 28 a 5 de março. Mas quem quiser cadastrar seu currículo no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), é só acessar, pela internet, o link https://tr.ee/L30k1tDGoz, e fazer o seu cadastramento.