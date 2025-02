Dia “A” de Alfabetização: escolas de Boa Vista promovem programação lúdica e pedagógica nesta quinta-feira, 27

Posted on

De acordo com a pesquisa de preços recebidos pelos produtores, realizada semanalmente pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), o litro do leite no Sul de Minas, na primeira semana de fevereiro, estava cerca de 18% mais baixo do que no mesmo período de 2023. A região é a maior […]