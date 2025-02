Na missão de erradicar a extrema pobreza, funcionários do Mais Social são treinados para iniciar busca ativa

A partir de 17 de março, funcionários do Mais Social vão às ruas nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul atrás de cada uma das pessoas em situação de extrema pobreza que ainda não são atendidas por nenhum programa social. A intenção é incluí-las nos programas sociais do Governo do Estado.

Para isso, a Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) fez ao longo da tarde desta quarta-feira (26) um treinamento com os servidores da Capital e do interior, no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande.

Para reafirmar o compromisso com a rede social do Estado, o governador Eduardo Riedel fez questão de abrir a capacitação. “Nós diminuímos de 2,7% para 2,0% o índice de pobreza extrema no Estado. Vocês vão ajudar a eliminar a extrema pobreza, retirando dessa situação as famílias que recebem menos de R$ 219 per capita. Estamos tendo uma conduta técnica. Vocês estão carregando uma das principais bandeiras do Governo, que é crescer sem deixar ninguém pra trás”, disse o governador Eduardo Riedel.

Titular da Sead, a secretária Patrícia Cozzolino explicou que as famílias que necessitam do apoio do governo foram localizadas por georreferenciamento.

“Isto é uma marco histórico. Desde a criação do Estado, isso nunca aconteceu. A capacitação das servidoras e servidores do Mais Social está sendo feita para que possamos incluir as 17 mil famílias vivendo na extrema pobreza. Essas pessoas foram localizadas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos com georreferenciamento. E cada servidora e servidor do Mais Social irá à residência destas famílias para que elas possam ser incluídas no programa”.

O Governo do Estado está unido na missão de erradicar a pobreza extrema. A Assistência Social também tem trabalhado com outras pastas, como Semadesc, Funtrab e SED, oferecendo programas como o MS Qualifica e MS Supera para que as famílias possam aproveitar as oportunidades de crescimento econômico, com educação e qualificação profissional.

Levantamento do IBGE mostra que, em 2023, houve redução da proporção de pessoas em todas as faixas de pobreza no Estado, na comparação com o ano anterior. Com isso, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com menores índices de pobreza em todas essas faixas, com números muito abaixo das médias nacionais.

Paulo Fernandes, Comunicação Sead

Fotos: Bruno Rezende/Secom

