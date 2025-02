Estação Verão: Corpo de Bombeiros Militar orienta turistas para um carnaval mais seguro

Fotos: Divulgação / CBMSC

O boletim da Estação Verão desta terça-feira, 25, traz um importante alerta aos turistas que irão visitar o Litoral catarinense neste Carnaval. Santa Catarina possui uma grande variedade de praias, que, além de encantarem pela beleza, apresentam características que podem representar riscos aos banhistas, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o mar.

Entre 2 de novembro de 2024 (início da pré-temporada da Estação Verão) e 3 de fevereiro de 2025, foram registrados 33 óbitos por afogamento em Santa Catarina, tanto em águas doces (rios, lagos e cachoeiras) quanto em águas salgadas (mar). O número é menor do que o registrado no ano anterior, no mesmo período. Entre 2 de novembro de 2023 e 3 de fevereiro de 2024, foram registrados 42 óbitos em todo o Estado.

Das 33 vítimas da atual temporada, 18 eram naturais de outros estados:

06 do Paraná,

05 do Rio Grande do Sul,

02 de São Paulo,

02 de Pernambuco,

01 da Bahia,

01 do Ceará,

01 de Minas Gerais,

02 estrangeiros (Argentina e Cuba).

Além disso, 11 vítimas eram naturais de outras cidades do estado, principalmente do Oeste e da Serra catarinense, enquanto apenas duas vítimas eram do Litoral (Florianópolis e Itapoá).

Para evitar acidentes e garantir um verão seguro, o CBMSC destaca as principais características das praias catarinenses e oferece recomendações importantes:

Costões Rochosos: Santa Catarina possui muitos costões. Eles podem ser perigosos devido a ondas fortes e superfícies escorregadias. Evite subir em pedras ou se aproximar da água em áreas rochosas.

Santa Catarina possui muitos costões. Eles podem ser perigosos devido a ondas fortes e superfícies escorregadias. Evite subir em pedras ou se aproximar da água em áreas rochosas. Correntes de Retorno: As praias catarinenses têm forte incidência de correntes de retorno, que são responsáveis pela maioria dos afogamentos. Como identificar: A água parece mais escura, sem ondas e puxa o banhista para o fundo.

O que fazer: Se for arrastado, não nade contra a corrente. Nade paralelamente à praia até sair da corrente e só então retorne à areia.

As praias catarinenses têm forte incidência de correntes de retorno, que são responsáveis pela maioria dos afogamentos. Mar Revolto e Ondas Fortes: Algumas praias possuem o mar agitado mesmo em dias ensolarados. Siga sempre as bandeiras de sinalização dos guarda-vidas:

Verde: Seguro para banho.

Amarela: Atenção.

Vermelha: Perigo, evite o banho.

Preta: Posto desativado, sem vigilância.

Algumas praias possuem o mar agitado mesmo em dias ensolarados. Siga sempre as bandeiras de sinalização dos guarda-vidas: Verde: Seguro para banho. Amarela: Atenção. Vermelha: Perigo, evite o banho. Preta: Posto desativado, sem vigilância. Mudança Rápida do Tempo: O clima em SC pode mudar rapidamente, alterando as condições do mar. Mesmo em dias ensolarados, esteja atento à previsão do tempo, e, principalmente, às orientações dos guarda-vidas.

O clima em SC pode mudar rapidamente, alterando as condições do mar. Mesmo em dias ensolarados, esteja atento à previsão do tempo, e, principalmente, às orientações dos guarda-vidas. Perigos com Águas-vivas: Em algumas praias, pode haver incidência de águas-vivas. Todos os dias, os guarda-vidas colocam bandeiras nas praias. Caso haja incidência de água-viva em algum local, ele será sinalizado pela bandeira lilás, devendo ser evitados.

O que fazer em caso de lesão por água-viva?

Ao sentir ardência ou visualizar a água-viva na água, saia imediatamente do mar.

Procure o posto de guarda-vidas mais próximo.

Não use água doce, urina ou outros líquidos no ferimento. A urina é contraindicada porque sua acidez pode aumentar a sensação de queimadura e causar infecções devido à presença de bactérias.

Lave apenas com água salgada.

Solicite vinagre no posto de guarda-vidas. Ele é cientificamente comprovado para aliviar os sintomas.

Recomendações para turistas

Seguem algumas dicas importantes para garantir uma experiência segura nas praias catarinenses, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o nosso Litoral:

Prefira praias com cobertura de guarda-vidas: Antes de entrar na água, verifique se há profissionais de salvamento presentes e observe as sinalizações indicativas das condições do mar.

Antes de entrar na água, verifique se há profissionais de salvamento presentes e observe as sinalizações indicativas das condições do mar. Respeite as sinalizações de segurança: As bandeiras indicam as condições do mar: verde (seguro), amarelo (atenção) e vermelho (perigoso). Não entre na água quando a bandeira vermelha estiver hasteada.

As bandeiras indicam as condições do mar: verde (seguro), amarelo (atenção) e vermelho (perigoso). Não entre na água quando a bandeira vermelha estiver hasteada. Não nade próximo a costões e áreas rochosas: Essas regiões podem apresentar correntes traiçoeiras e ondas inesperadas.

Essas regiões podem apresentar correntes traiçoeiras e ondas inesperadas. Nunca entre no mar, rio ou cachoeira após consumir bebida alcoólica: A sensação de embriaguez pode causar uma falsa segurança. Até a menor onda pode derrubar um banhista embriagado, sendo o perfil mais comum entre as vítimas de afogamento.

A sensação de embriaguez pode causar uma falsa segurança. Até a menor onda pode derrubar um banhista embriagado, sendo o perfil mais comum entre as vítimas de afogamento. Consulte o aplicativo CBMSC Cidadão: O download é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Pelo celular, você pode consultar as bandeiras sinalizadas nas praias, os postos ativados, a presença de água-viva e até a balneabilidade das praias.

O download é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Pelo celular, você pode consultar as bandeiras sinalizadas nas praias, os postos ativados, a presença de água-viva e até a balneabilidade das praias. Lembre-se: ações simples podem salvar vidas! Previna-se e conte com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina para um Carnaval mais seguro.

Santa Catarina está vivenciando um verão alto número de turistas que vieram aproveitar as praias do estado, e neste período está em andamento a maior operação realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a Estação Verão.

O CBMSC está preparado para receber o público durante toda a temporada, com empenho de um grande efetivo. Contando com: