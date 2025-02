Por MRNews



Frei Jeremias Mugabe se Despede de Sena Madureira com Missa de Envio

Sena Madureira se despede de um de seus queridos pastores, Frei Jeremias André Maria Mugabe, da Ordem dos Servos de Maria, que conclui sua missão na Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição após quase três anos de dedicação à comunidade. Para marcar sua despedida, será celebrada, nesta terça-feira (25), uma Missa de Ação de Graças, também conhecida como Missa de Envio, às 19h15.

Durante sua passagem por Sena Madureira, Frei Jeremias conquistou o carinho e a admiração dos fiéis, sendo lembrado por sua dedicação e amor pelo trabalho pastoral. Em entrevista ao programa Radar 104, o frei compartilhou sua gratidão pela vivência na cidade. “Estou encerrando o meu trabalho pastoral com o coração cheio de alegria. Não digo adeus, mas um até logo, pois se um dia meus superiores me indicarem, voltarei com os braços abertos para essa cidade acolhedora, onde aprendi tanto”, afirmou emocionado.

A missa de envio será uma oportunidade para a comunidade expressar seu agradecimento ao frei, que desempenhou um papel significativo na vida espiritual e social da cidade. Homenagens serão feitas em reconhecimento ao trabalho e ao legado de Frei Jeremias, que, com seu exemplo de humildade e dedicação, deixou marcas profundas na vida dos paroquianos.

Até o momento, a Igreja não revelou quem assumirá as funções que o frei deixa em aberto. A comunidade aguarda novidades sobre a continuidade do trabalho pastoral em Sena Madureira.