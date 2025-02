Palpites Guarany de Bagé x Altos , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (25/02)

O jogo entre Guarany de Bagé x Altos marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Barcelona que vai buscar a vitória em seus domínios.

Guarany de Bagé x Altos: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2025 está a todo vapor, e um dos duelos da primeira fase coloca frente a frente Guarany de Bagé e Altos, nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Estrela D’Alva, em Bagé, no Rio Grande do Sul.

Análise das Equipes

Guarany de Bagé

O time gaúcho busca surpreender e avançar de fase na competição nacional. A equipe conta com um elenco jovem e determinado, sob o comando do técnico Márcio Nunes. Jogando em casa, o Índio Bageense aposta no fator local para tentar eliminar o adversário e seguir vivo no torneio.

Provável escalação:

Goleiro: Jonathan

Jonathan Defesa: Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor

Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor Meio-campo: David, Vitor Oliveira e Allan Christian

David, Vitor Oliveira e Allan Christian Ataque: Denis Germano, Luiz Felipe e Yan Philippe

Altos

O time piauiense, comandado por Francisco Diá, busca fazer valer sua experiência em competições nacionais. O Altos já disputou a Copa do Brasil em outras edições e quer surpreender o Guarany mesmo jogando fora de casa.

Provável escalação:

Goleiro: Careca

Careca Defesa: Gean, Joécio, Albert e Sávio

Gean, Joécio, Albert e Sávio Meio-campo: Marcos Antônio, Neto e Wesley

Marcos Antônio, Neto e Wesley Ataque: João Marcelo, Cleiton e Lucas Reis

Arbitragem

A CBF escalou um trio de arbitragem de Santa Catarina para comandar o confronto:

Árbitro principal: Julio Cesar Pfleger

Julio Cesar Pfleger Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller

Onde assistir?

Infelizmente, a partida não terá transmissão na TV ou streaming, mas os torcedores poderão acompanhar o tempo real através de portais esportivos.

Regulamento da primeira fase da Copa do Brasil

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. O time visitante tem a vantagem do empate para avançar, enquanto o mandante precisa da vitória para se classificar.

Expectativas para o jogo

O confronto promete ser equilibrado, com o Guarany apostando na força da torcida e o Altos tentando aproveitar a vantagem do regulamento. Será um jogo de muita entrega e emoção, com ambos os times sonhando com uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2025.

Análise de Dados

