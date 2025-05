Monte Azul x Cascavel ; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Monte Azul x Cascavel: Onde Assistir, Horário e Informações da Partida pela Série D do Brasileirão

A Série D do Campeonato Brasileiro segue movimentando torcedores de norte a sul do país. Um dos confrontos mais aguardados da rodada é entre Monte Azul e FC Cascavel, que se enfrentam neste fim de semana, em partida válida pela fase de grupos da competição nacional. O duelo será realizado no Estádio Otacília Patrício Arroyo, casa da equipe paulista, com previsão para ocorrer no sábado, 17 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília).

A partida entre Monte Azul e Cascavel promete muita emoção, já que ambos os times buscam se manter vivos na briga por uma das vagas na próxima fase da Série D. A competição é considerada uma das mais equilibradas do calendário brasileiro, e cada ponto conquistado pode fazer a diferença na classificação final do grupo.

Situação das equipes na Série D 2025

O Monte Azul, representante do interior de São Paulo, tenta se firmar na competição após um início irregular. A equipe aposta no fator casa e no apoio de sua torcida para conquistar três pontos importantes. O técnico tem priorizado um jogo de posse de bola, com transições rápidas e marcação alta, buscando surpreender adversários mais tradicionais da competição.

Já o FC Cascavel, do Paraná, chega mais estruturado após campanhas consistentes nas últimas temporadas. A equipe investiu em reforços pontuais e mescla juventude com experiência. O clube paranaense vem se destacando pela disciplina tática e pelas boas atuações fora de casa, fator que pode pesar no confronto diante do Monte Azul.

Onde assistir Monte Azul x Cascavel ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming “TV Serpente”, canal oficial do FC Cascavel, que acompanha os jogos do clube em tempo real, além de trazer conteúdo exclusivo para os torcedores. Há também a possibilidade de que rádios locais e perfis de redes sociais façam a cobertura em tempo real da partida.

Expectativas e destaques do jogo

O destaque do Monte Azul é o atacante Luan Santos, responsável pelos principais lances ofensivos do time. Já no lado do Cascavel, o meia Douglas Lima é quem comanda as ações no setor de criação e tem sido o diferencial da equipe nas partidas fora de casa.

Este confronto é decisivo para as pretensões de ambos os clubes. Uma vitória pode colocar o vencedor diretamente na zona de classificação, enquanto uma derrota pode complicar os planos de seguir adiante na Série D.

Resumo da Partida:

Jogo: Monte Azul x Cascavel

Monte Azul x Cascavel Data: Sábado, 17 de maio de 2025

Sábado, 17 de maio de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Otacília Patrício Arroyo, Monte Azul Paulista (SP)

Estádio Otacília Patrício Arroyo, Monte Azul Paulista (SP) Transmissão: TV Serpente (streaming oficial do FC Cascavel)

