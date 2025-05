Nova Iguaçu diz não à violência contra crianças e adolescentes

Nova Iguaçu diz basta a todo e qualquer tipo de violência contra meninos e meninas. Este foi o recado dado, neste sábado (17), durante o evento pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. A ação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), reuniu cerca de 200 pessoas em uma caminhada pelo Calçadão da cidade, um dos principais centros comerciais do estado do Rio de Janeiro.

Ao longo do percurso, que teve início na Praça Rui Barbosa e foi encerrado no Paço Municipal, os participantes distribuíram ao público material informativo sobre o tema e divulgaram canais de denúncia como o Disque 100, que recebeu mais de 657 mil ligações em todo o Brasil somente no ano passado, 22,6% a mais em relação a 2023.

A secretária municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros, pede para que pais e responsáveis estejam atentos aos sinais que as crianças e adolescentes dão em casos de violência sexual. “Muitos abusos acontecem dentro de casa. Toda investigação deve ser feita pela polícia, mas é nosso dever trabalhar pela proteção e garantia dos direitos dos nossos meninos e meninas. Eles são prioridades constitucionais e devem ter acesso à cultura, esporte, lazer, educação de qualidade e assistência social”, afirma Elaine Medeiros.

Além do Disque 100, denúncias de abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes podem ser feitas ao Conselho Tutelar mais próximo. O órgão é fundamental na proteção da criança e do adolescente, atuando como primeira instância de resposta e defesa quando os direitos desses indivíduos são ameaçados ou violados e zelando pelo cumprimento das leis e garante o bem-estar de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade.

Em Nova Iguaçu, os cinco Conselhos Tutelares receberam 192 denúncias do tipo somente no ano passado. “Trazer o assunto desta relevância para o coração da nossa cidade é fundamental para que mais pessoas compreendam a importância de protegermos nossas crianças e adolescentes e nos ajudem a dar um basta neste tipo de violência. Nós queremos dar cada vez mais visibilidade ao tema e estamos com as portas dos conselhos tutelares abertas”, garantiu Pierre Gaudioso, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Ao final da ação, jovens da Cia de Artes Presença, da Casa do Menor de Miguel Couto, abordaram a temática por meio de uma encenação teatral.