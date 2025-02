Inscrições para o Programa Jovem Senador estão abertas até 30 de abril

As inscrições para o Programa Jovem Senador 2025 começaram no dia 5 de fevereiro e seguem até o dia 30 de abril. O tema desta edição é “Emergência Climática: pense no futuro, aja no presente”, incentivando os estudantes da rede estadual de ensino a refletirem sobre questões ambientais e a propor soluções inovadoras para os desafios climáticos.

Neste ano, o concurso selecionará 27 alunos de escolas públicas estaduais, um de cada Estado, que terão a oportunidade de viajar para Brasília e vivenciar a rotina do Senado Federal entre os dias 18 e 22 de agosto.

A coordenadora estadual do programa, Maria Nilda Araújo Lima destacou a importância da iniciativa: “O Programa Jovem Senador é uma excelente oportunidade para os estudantes desenvolverem habilidades como liderança, argumentação e senso crítico. Além disso, permite que eles se aproximem do universo legislativo e compreendam como podem contribuir para a construção de políticas públicas. O tema deste ano é extremamente relevante, pois trata da crise climática, um desafio global que exige ação imediata.”

Durante a semana, os jovens conhecerão de perto o funcionamento do Poder Legislativo e poderão sugerir propostas que poderão se transformar em projetos de lei. Além disso, tanto o aluno quanto o professor orientador ganham notebooks.

Os interessados podem consultar o regulamento e acessar os materiais do concurso no site oficial do programa.

No ano de 2024, Jonathas Lima Nunes, da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar, em Rorainópolis, foi o grande vencedor da edição do Programa Jovem Senador e representou o Estado de Roraima na etapa nacional em Brasília.

A estudante Glenda Naiane Ribeiro, da Escola Estadual Monteiro Lobato, ficou em 2º lugar, e Bárbara Taliny dos Santos, do Colégio Estadual Militarizado Carlo Casadio, ficou em 3º lugar. Ambas receberam certificados de participação.

O que é o Programa Jovem Senador?

O Programa Jovem Senador é uma iniciativa anual do Senado Federal que visa estimular o debate de temas relevantes entre estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal.

A seleção dos participantes ocorre por meio de um concurso de redação, onde os estudantes devem escrever sobre um tema proposto. Os vencedores de cada estado e do Distrito Federal são escolhidos para participar de uma semana de vivência legislativa em Brasília, onde eles atuam como “jovens senadores” e têm a oportunidade de apresentar projetos de lei e votar em sessão plenária.

O programa também visa promover a educação política e o exercício da cidadania entre os jovens, além de estimular o debate e a reflexão sobre temas relevantes para a sociedade. Além disso, o programa oferece uma oportunidade única para os jovens se conectarem com outros estudantes de todo o país e compartilharem suas ideias e perspectivas.