Polícia Civil entrega mais de 700 carteiras de identidade em comunidades indígenas do Cantá

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio do IIOC (Instituto de Identificação Odílio Cruz), realizou a entrega de cerca de 760 carteiras de Identidade Nacional nas comunidades indígenas de Malacacheta, Canauani e Tabalascada, localizadas na zona rural do município do Cantá. A ação teve como objetivo facilitar o acesso à documentação oficial para a população indígena.

A entrega contou com a presença da secretária dos Povos Indígenas, Síria Mota, do delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Luciano Silvestre, e do diretor do IIOC, Hênio Stanio Andrade.

“Essas comunidades são distantes da capital e onera muito ao cidadão o deslocamento até Boa Vista para emissão do documento. Então, o Governo do Estado nos delegou essa missão. Junto com a direção da Polícia Civil, estamos fazendo o planejamento estratégico para atender a todos a médio prazo”, destacou Andrade.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Luciano Silvestre, ressaltou o papel social da instituição, reforçando o compromisso com o atendimento à população.

“Agradecemos a parceria entre a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação, e principalmente aos tuxauas das comunidades indígenas, que estão sendo parceiros ao nos permitir entrar nas comunidades para emitir os documentos. O trabalho da Polícia Civil não é apenas prender, mas também é social: vai até a comunidade e ajuda a população, especialmente os povos indígenas”, frisou.

“Para nós é de grande importância, pois é difícil as pessoas se deslocarem daqui até a sede de Boa Vista para ter esse atendimento. Com essa parceria, o atendimento é facilitado dentro da comunidade. Estamos otimistas, já solicitei o pedido para ter mais emissões de carteira, porque somos uma população de 1400 pessoas na comunidade”, afirmou José Ailton de Souza, tuxaua da comunidade Malacacheta.

