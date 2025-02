Por MRNews



Por Noticias de Itaperuna

Itaperuna Inicia Projeto Pioneiro de Restauração Florestal e Apoio à Agricultura Familiar

Itaperuna, cidade localizada no estado do Rio de Janeiro, se prepara para se tornar um exemplo de preservação ambiental e desenvolvimento rural sustentável. Com o apoio da CEDAE e EMATER-Rio, o município dará início a um projeto inovador que visa recuperar áreas degradadas, proteger nascentes e garantir a segurança hídrica para pequenos produtores rurais. A iniciativa é uma das mais importantes para a região, promovendo a sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura familiar.

O Programa Replantando Vida

O projeto será impulsionado pelo programa Replantando Vida, que busca unir tecnologia e inteligência socioambiental para ajudar os agricultores a recuperar áreas estratégicas para o abastecimento de água. A iniciativa vai proporcionar a restauração florestal, um passo importante para mitigar os impactos da degradação ambiental e melhorar as condições de vida dos moradores da região.

O deputado estadual Jair Bittencourt, um dos articuladores da ação, destacou a relevância do projeto para o futuro da agricultura local e a preservação dos recursos hídricos. Ele afirmou que a parceria entre os diversos atores envolvidos é essencial para garantir o sucesso da iniciativa e para que Itaperuna se torne um exemplo de boas práticas de preservação ambiental e fortalecimento da agricultura familiar.

Benefícios para a Agricultura Familiar

Com a recuperação das áreas degradadas e a proteção das nascentes, o projeto visa beneficiar diretamente os agricultores familiares, que poderão contar com uma agricultura mais sustentável e resiliente às mudanças climáticas. Além disso, a ação contribuirá para a segurança hídrica, essencial para a produção rural e para o abastecimento de água das comunidades.

A agricultura familiar desempenha um papel crucial no fornecimento de alimentos para o Brasil e no fortalecimento da economia local. Com esse projeto, a cidade busca consolidar-se como um polo de desenvolvimento sustentável, promovendo o crescimento econômico sem abrir mão da preservação ambiental.

Lançamento e Expectativas

O lançamento oficial do projeto está previsto para a primeira semana de março de 2025, e contará com a presença de autoridades locais, produtores rurais e representantes de diversas organizações envolvidas na iniciativa. A expectativa é que a ação traga benefícios de longo prazo para o município e inspire outras regiões do estado e do país a adotar práticas semelhantes.

Com esse movimento, Itaperuna se posiciona como uma cidade modelo no campo da recuperação ambiental e no fortalecimento da agricultura familiar, estabelecendo-se como um exemplo a ser seguido no estado do Rio de Janeiro.

Com esta ação, Itaperuna não só contribui para a preservação do meio ambiente, mas também aposta no fortalecimento da sua economia local, preparando-se para um futuro mais sustentável.