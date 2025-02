Prefeitura adquire 500 novos ventiladores para escolas municipais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, está dando um passo importante na melhoria das condições de ensino e aprendizado nas escolas do município. Para garantir mais conforto e qualidade no ambiente escolar, a Secretaria adquiriu, com recursos próprios, 500 novos ventiladores.

Em um levantamento realizado pela pasta, foi registrado o número de 112 ventiladores danificados em diversas unidades escolares, o que pode prejudicar a concentração de alunos e professores, principalmente durante esses dias de calor intenso. Com as novas aquisições, além das substituições, o setor reservou alguns aparelhos em estoque para que as futuras solicitações sejam atendidas de forma mais ágil.

“Estamos trabalhando com gestão e planejamento. Seguimos comprometidos com o bem-estar dos alunos e professores, criando um ambiente cada vez mais adequado para o aprendizado”, enfatiza o Vice-Prefeito e Secretário de Educação, Bruno Santos.

A iniciativa também é uma demonstração de como a administração pública está atenta às necessidades das unidades de ensino e busca soluções práticas e eficazes para garantir a melhoria da educação no município.