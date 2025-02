O Carnaval 2025 em Guaratinguetá está chegando com tudo!

Posted on

Com a colaboração entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), diversas ações e projetos são desenvolvimentos no Estado, beneficiando a população nos 79 municípios. O governador Eduardo Riedel participou da sessão solene de posse da nova administração da Corte, realizada nesta […]