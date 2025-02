Palpites Votuporanguense x Aparecidense , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

O jogo entre Votuporanguense x Aparecidense marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Votuporanguense que vai buscar a vitória em seus domínios.

Copa do Brasil 2025: CA Votuporanguense x Aparecidense se enfrentam na primeira fase

A Copa do Brasil 2025 segue com sua primeira fase, e um dos duelos desta quarta-feira (26) será entre CA Votuporanguense e Aparecidense. O jogo acontecerá no Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP), às 19h30 (horário de Brasília).

A equipe paulista busca avançar no torneio, enquanto o time goiano quer superar o histórico recente na competição. Confira a prévia completa da partida!

CA Votuporanguense na Copa do Brasil 2025

O Votuporanguense participa da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. A equipe vem de um empate sem gols contra o Rio Claro, pela Série A2 do Campeonato Paulista, e tenta aproveitar o fator casa para avançar à próxima fase.

A equipe paulista não tem um grande histórico na competição, mas espera surpreender e seguir adiante. Seu elenco conta com jogadores como Bady e Hugo Costa, que são peças-chave no meio-campo.

Forma recente do Votuporanguense:

Últimos 5 jogos: E – E – V – D – E

Última vitória: há 11 dias

Última derrota: há 7 dias

Aparecidense quer surpreender na competição

Já o Aparecidense, que disputa sua quinta Copa do Brasil, chega embalado após vencer o Atlético Goianiense por 1 a 0 pelo Campeonato Goiano. O time busca melhorar sua campanha no torneio e tem como destaque o atacante Kaio Nunes, peça importante no setor ofensivo.

Apesar da vitória recente, a equipe goiana tem encontrado dificuldades em sua temporada, acumulando cinco derrotas nos últimos seis jogos.

Forma recente da Aparecidense:

Últimos 5 jogos: D – D – D – D – V

Última vitória: há 3 dias

Última derrota: há 10 dias

Retrospecto e confronto direto

Este será o primeiro duelo entre Votuporanguense e Aparecidense na história da Copa do Brasil. Nenhuma das equipes entra como grande favorita, tornando o confronto equilibrado.

Se houver empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis, já que não há mais vantagem para o time visitante na primeira fase.

Palpite e expectativas

O jogo promete ser disputado, com o Votuporanguense tentando se impor em casa, enquanto o Aparecidense aposta no bom momento após vencer um adversário forte.

Palpite:

Placar provável: Votuporanguense 1-1 Aparecidense (decisão nos pênaltis)

Votuporanguense 1-1 Aparecidense (decisão nos pênaltis) Chances de classificação: Equilibradas, com leve favoritismo para o time da casa.

Quem avançar enfrentará um adversário já definido no chaveamento da segunda fase.

A Copa do Brasil 2025 já começou, reunindo clubes de todas as regiões do país em busca do título nacional. Com novo regulamento na primeira fase, o empate agora leva a decisão para os pênaltis. Dos 40 jogos desta fase inicial, 25 terão transmissão ao vivo. Confira abaixo onde assistir a cada partida.

Jogos de 18 de fevereiro (terça-feira)

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

🕕 Horário: 18h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

União Rondonópolis-MT x Vasco-RJ

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 19 de fevereiro (quarta-feira)

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

🕞 Horário: 15h30

📺 Onde assistir: GE

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Boavista-RJ x CSA-AL

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: GE

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sergipe-SE x Ceará-CE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

ASA-AL x Atlético-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 20 de fevereiro (quinta-feira)

Olaria-RJ x ABC-RN

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 25 de fevereiro (terça-feira)

Maranhão-MA x Vitória-BA

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Maringá-PR x Juventude-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário-MS x Criciúma-SC

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário VG-MT x Sport-PE

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 26 de fevereiro (quarta-feira)

FC Cascavel-PR x América-MG

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Parnahyba-PI x Confiança-SE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

🕠 Horário: 20h30

📺 Onde assistir: GE

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 27 de fevereiro (quinta-feira)

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

