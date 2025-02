Por MRNews



Por Noticias de Ubajara

No último dia 27 de janeiro de 2025, 17 periquitos cara-suja foram soltos no Parque Nacional de Ubajara, após seis meses de adaptação. Essa ação de reintrodução da espécie, que estava ausente da região por mais de 100 anos, visa restaurar o equilíbrio ecológico e promover o turismo ecológico. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o ICMBio e a ONG Aquasis, e faz parte de um projeto de preservação das espécies ameaçadas no Ceará, contribuindo para a biodiversidade local.

Bondinho de Ubajara amplia funcionamento e estará aberto todos os dias no Carnaval

Nem só de folia vive o Carnaval! Pensando nos turistas que buscam alternativas além das festas, o bondinho de Ubajara estará em funcionamento excepcionalmente durante todos os dias da folia, garantindo uma opção diferenciada para quem deseja explorar a natureza e desfrutar das belas paisagens da região.

Além disso, a partir da próxima semana, o equipamento passará a operar em novo horário: de terça a domingo, das 8h às 16h. Antes, o funcionamento era de quarta a domingo, das 9h às 16h, e agora os visitantes terão mais tempo e um dia extra para aproveitar o passeio.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, destacou a importância da ampliação do funcionamento. “O bondinho de Ubajara é um dos atrativos mais icônicos do estado. Essa mudança reforça o compromisso do Governo do Ceará, seguindo as diretrizes do governador Elmano de Freitas, em impulsionar o turismo e melhorar a experiência dos visitantes”, afirmou.

Com a novidade, turistas e aventureiros ganham mais um motivo para incluir Ubajara no roteiro e conhecer o Parque Nacional de Ubajara, um dos destinos naturais mais impressionantes do estado. O bondinho segue operando com toda a estrutura e segurança para proporcionar um passeio inesquecível.

Acesso e ingressos

Para utilizar o equipamento, é necessário doar 3 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Programa Ceará Sem Fome. Mais informações sobre funcionamento e ingressos podem ser encontradas nos canais oficiais da Secretaria do Turismo do Ceará e do Bondinho de Ubajara.