Prefeitura de Campo Grande implementa projeto político pedagógico para as escolas da Capital – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta terça-feira (25), o trabalho de implementação do Projeto Político Pedagógico (PPP). O projeto é um documento que orienta as ações da escola, refletindo sua identidade, valores e metas e tem como objetivo principal, promover a construção de uma educação que atenda às necessidades dos alunos, das famílias e do entorno, garantindo uma formação integral de qualidade.

O projeto conta com a participação de professores e gestores, que trabalharão juntos para desenvolver um plano de ação que atenda às necessidades específicas de cada escola. Durante os dias 25 e 26 de fevereiro, uma devolutiva será realizada para análise dos trabalhos do último ano.

Ana Dorsa, Superintendente de Políticas Educacionais – Semed, explicou a importância do projeto para as escolas. “O Projeto Político Pedagógico é fundamental para a construção de uma educação de qualidade. O PPP é a identidade da escola; ele define o rumo e a direção das ações pedagógicas. Além disso, o PPP promove a participação de todos os envolvidos na construção de estratégias que promovam uma educação mais democrática e inclusiva.”

Evanir Bordim Sandim, da Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico, destacou o trabalho da equipe de apoio técnico-pedagógico na implementação do projeto. “Temos desenvolvido materiais e ferramentas para auxiliar os professores e gestores na construção de um programa que atenda às necessidades específicas de cada escola. É um trabalho desafiador, mas gratificante, pois sabemos que estamos pensando e construindo melhorias para a educação em nossa cidade.”

“O Projeto Político Pedagógico é a transformação da educação. Esse documento fundamenta que as escolas sejam mais democráticas e criativas na busca de soluções para os desafios que enfrentam”, completou Maria José do Amaral, Chefe da Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação oferece o curso “Desafios e Possibilidades do Profissional Iniciante na Equipe Técnico-Pedagógica”, que visa oferecer suporte à prática desses profissionais, proporcionando formação e acompanhamento para fortalecer sua atuação na Equipe Técnico-Pedagógica. O curso terá início no dia 26 de fevereiro de 2025, das 7h30 às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, no auditório e sala do Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – Cefor/Semed.

FotoCapa: Servidores da Semed em momento de debate do Projeto Político Pedagócico.