Compromisso com a sustentabilidade é consolidado em novas edições do Drive Thru da Reciclagem

Com a participação ativa da Agems (Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul), órgão do Governo do Estado, sustentabilidade, educação, cultura e negócio se encontram este ano em três novas edições do Drive Thru da Reciclagem. O primeiro evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, coincidindo com o Dia Mundial da Água.

Promovido pelo Instituto Lixo Zero e a Ong Du Bem Negócios Sustentáveis, o Drive Thru terá mais uma vez o apoio da Agems na organização e na realização de um amplo projeto educativo ambiental voltado para estudantes.

“A sustentabilidade não é apenas um conceito, é uma prática diária. E nós, como agência reguladora, e como cidadãos, temos papel fundamental ao incentivar essa mudança de cultura, conectando a regulação com educação ambiental e impacto social positivo”, destaca o diretor-presidente Carlos Alberto de Assis.

Consolidando a adesão ativa da Agência e do Governo do Estado à iniciativa, as diretoras Rejane Monteiro, de Inovação, e Iara Marchioretto, de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, acompanhadas da presidente da Du Bem, Ana Cristina Franzoloso, se reuniram com a primeira-dama Mônica Riedel para apresentar detalhes da programação.

“A cada edição o projeto vem se ampliando, com novos parceiros, com mais serviços sendo incluídos”, aponta a diretora Rejane Monteiro. “E a Agems fortalece ainda mais a participação, porque é uma iniciativa que está muito alinhada com nossas metas de trazer os estudantes para a discussão da sustentabilidade, de colocar em evidência a mudança de comportamento em relação ao descarte correto de resíduos e de fortalecer a regulação, com informação e a participação social”, afirma Rejane.

A edição de março será a 14ª do projeto, que também já tem programação definida para os períodos de 5 a 7 de junho e de 23 a 25 de outubro.

Compromisso e responsabilidade

A proposta foca em fomentar a educação, através do conhecimento e práticas sustentáveis, promover negócios que envolvam a sustentabilidade através do empreendedorismo, economia circular e logística reversa. Tudo isso, levando em conta também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a necessidade de conscientização geral sobre a preservação da água.

“Nós temos feito um trabalho com ótimos resultados, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a Sanesul e a Ambiental MS Pantanal em escolas de Campo Grande e do interior”, lembra a diretora Iara. “Também expandimos nossa atuação na regulação de resíduos sólidos em convênios com as prefeituras. No Drive Thru, nós fortalecemos esse posicionamento, com ações concretas e o compromisso de uma regulação voltada para o desenvolvimento ambiental e socioeconômico”.

O que vai ter

Nos três dias de Drive Thru, qualquer pessoa pode levar seu resíduo reaproveitável para descarte. Sem precisar descer do carro, basta acessar o local e entregar o material.

Nos altos da Afonso Pena, próximo a estacionamento do Parque das Nações Indígenas, haverá estandes próprios para recolhimento dos diferentes recicláveis: vidro, papelão, eletrônico, óleo de cozinha utilizado, roupas para doação, entre outros.

A Agems vai oferecer dicas, jogos, palestra e levará estudantes a visita guiada por todos os estandes do evento, detalhando os diferentes tipos de reciclagem e demonstrando todas as possibilidades de reaproveitamento do que antes poderia ser considerado lixo.

A coordenadora de educação ambiental da DSB/AGEMS, Nauristela Paniago, explica que dirigentes e professores interessados em levar turmas para a visita guiada podem contatar a Agência e se informar sobre como proceder.

“Existe muito interesse de alunos e professores, especialmente daqueles que já desenvolvem ou querem começar projetos e aprendizado que incluam o tema ambiental. Então, essa é uma ótima oportunidade de ter contato com ações concretas”, convida.

Informações sobre como participar podem ser obtidas por meio do telefone 3025-9555 (7:30 às 13:30) e o e-mail educacaoambiental@agems.ms.gov.br.

Gizele Oliveira, Comunicação Agems