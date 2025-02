ASSISTIR AO VIVO Orlando City x Toronto MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2025, HOJE (23/04), PALPITES

A partida entre Orlando City x Toronto é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (2/03) às 12:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Orlando como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo.

Previsão do Jogo: Orlando City x Toronto FC – Major League Soccer 2025

No sábado, 2 de março de 2025, Orlando City recebe o Toronto FC no Inter & Co Stadium, ambos em busca da sua primeira vitória na temporada da Major League Soccer (MLS). O jogo terá início às 12h30 no horário de Brasília (00h30 horário do Reino Unido), prometendo ser uma disputa emocionante entre duas equipes que enfrentaram dificuldades em seus jogos de abertura.

Desempenho nas Primeiras Partidas

Orlando City sofreu uma derrota por 4-2 contra o Philadelphia Union na estreia da temporada. A equipe teve dificuldades defensivas, permitindo quatro gols, o que preocupa o técnico Oscar Pareja. Mesmo com uma posse de bola de 55% e nove finalizações no alvo, os Lions não conseguiram capitalizar as chances criadas. Esta foi a segunda derrota consecutiva de Orlando no estádio, o que coloca ainda mais pressão sobre a equipe para evitar perder em casa nos dois primeiros jogos da temporada, algo inédito para o clube.

Por outro lado, o Toronto FC empatou 2-2 contra o DC United. A equipe teve uma reação positiva ao empatar após estar em desvantagem por duas vezes, o que ajudou a evitar uma derrota na estreia. No entanto, o time ainda não venceu fora de casa nos últimos três jogos da temporada regular e é preciso melhorar o desempenho como visitante.

Estatísticas Relevantes

Orlando City tem se mostrado forte em casa, com boa performance ofensiva, mas as falhas defensivas foram um grande problema no início da temporada. Em contraste, Toronto mostrou resiliência no primeiro jogo, mas as dificuldades no ataque, que levaram a um empate fora de casa, podem afetar a confiança da equipe.

Desempenho recente de Orlando City:

Derrota na estreia por 4-2 contra o Philadelphia Union.

Desempenho recente do Toronto FC:

Empate 2-2 contra o DC United.

Notícias das Equipes

Orlando City conta com a ausência de Yutaro Tsukada, que está se recuperando de um problema no joelho, e Duncan McGuire, com dor no ombro. Favian Loyola também está fora por causa de uma lesão na coxa. No entanto, Marco Pasalic marcou dois gols em sua estreia, sendo um dos destaques do time.

Toronto FC pode ter o retorno de Lorenzo Insigne, que treinou esta semana. O defensor Zane Monlouis fez sua estreia no banco de reservas, e Jonathan Osorio foi autor do primeiro gol da temporada para a equipe.

Possíveis Escalações

Orlando City (provável formação):

Gallese; Thorhallsson, Brekalo, Schlegel, Santos; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Muriel.

Toronto FC (provável formação):

Johnson; Monlouis, Long, Rosted; Laryea, Coello, Longstaff, Cimermancic; Osorio; Bernardeschi, Corbeanu.

Previsão do Jogo

Com base no desempenho das duas equipes até agora, é difícil prever um vencedor claro. Ambos os times têm talentos individuais que podem desequilibrar a partida, mas também demonstraram vulnerabilidades defensivas. Espera-se um empate emocionante com chances para ambos os lados.

Previsão final: Orlando City 2-2 Toronto FC.

Este será um jogo crucial para ambos os times, que buscam melhorar suas campanhas e conquistar os primeiros três pontos na temporada.