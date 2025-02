Al-Hilal x Al-Ahli ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (28/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



O jogo entre Al-Hilal x Al-Ahli acontece HOJE (28/02) às 15 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita 2024 – 2025.

AO VIVO COM IMAGENS

Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Prévia do Jogo: Al-Hilal x Al-Ahli – Pro League Saudita 2024-25

Data e Hora: Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, às 15:00 (Horário de Brasília)

Local: Kingdom Arena, Riad, Arábia Saudita

O Al-Hilal entra em campo na 23ª rodada da Pro League Saudita buscando continuar sua recuperação na busca pelo título, enfrentando o Al-Ahli, que também tem grande interesse na partida. Após um impressionante 5-1 sobre o Al-Kholood, o time de Jorge Jesus está ansioso para manter o embalo em sua jornada de defesa do título.

Desempenho Recente

O Al-Hilal teve um início fenomenal em sua defesa do título, conquistando 43 pontos nas primeiras 16 partidas, mas uma sequência de três jogos sem vitória os fez perder terreno na liderança. Empates consecutivos contra Damac e Al-Riyadh, seguidos por uma derrota para o Al-Ittihad, colocaram-nos a sete pontos do topo. A vitória arrasadora sobre o Al-Kholood restaurou a confiança, e agora o time buscará vencer em casa, onde tem um desempenho impecável até o momento.

Já o Al-Ahli vem em uma excelente forma, com seis vitórias nos últimos sete jogos, sendo que a única derrota no período foi para o Al-Nassr. O time está no 5º lugar, com 44 pontos, a três pontos da 4ª posição, que dá acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões da AFC. A missão de Matthias Jaissle é conquistar um bom resultado fora de casa e manter a boa fase, especialmente após um convincente 4-1 sobre o Al-Quadisiya.

Histórico de Confrontos

O Al-Hilal tem um histórico superior em confrontos diretos, com seis vitórias e dois empates nas últimas oito partidas contra o Al-Ahli. A última vitória do Al-Ahli sobre o Al-Hilal foi em 2020. A vantagem do time da casa será, sem dúvida, um fator importante neste jogo, especialmente considerando seu desempenho quase imbatível no Kingdom Arena.

Expectativas para o Jogo

Al-Hilal, apesar de algumas oscilações recentes, é um time forte e busca retomar o ritmo após um início de temporada irregular. Marcos Leonardo, com 14 gols nos últimos 10 jogos da liga, tem sido fundamental no ataque, substituindo Aleksandar Mitrovic, que está afastado com lesão.

Do lado do Al-Ahli, o atacante Ivan Toney está em excelente forma, com gols em cinco partidas consecutivas, e será uma grande ameaça para a defesa do Al-Hilal. No entanto, o time visitante tem algumas ausências importantes, incluindo o meio-campista Abdullah Otayf e o brasileiro Alexsander.

Prováveis Escalações

Al-Hilal: Bono; Cancelo, Koulibaly, Bulaihi, Al-Harbi; Milinkovic-Savic, Neves; Cesar, Malcom, Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

Al-Ahli: Mendy; Bakor, Ibanez, Dams; Majrashi, Aljohani, Kessie, Galeno; Al-Buraikan, Veiga; Ivan Toney.

Previsão do Jogo

O Al-Hilal é o favorito para vencer devido à sua força em casa e ao histórico recente contra o Al-Ahli. No entanto, o time visitante tem mostrado grande qualidade, especialmente no setor defensivo. A partida promete ser equilibrada, com ambos os times tendo jogadores-chave em excelente forma.

Resultado Previstos: Al-Hilal 3-2 Al-Ahli.

O jogo promete ser emocionante, com muitas oportunidades para ambos os lados, e a vantagem do Al-Hilal jogando em casa pode ser decisiva.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo no Brasil pelo Goat e canais ESPN, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Este confronto promete emoção, mas tudo indica que o Al-Hilal sairá com mais três pontos na luta pelo título da Saudi Pro League!

Onde Assistir

A partida será transmitida nas plataformas de streaming da Pro League Saudita.