No Meio Oeste, Santa Catarina avança com a retomada do PlanificaSUS 

Fotos: Divulgação Ascom/SES

Na macrorregião do Meio Oeste, foi realizado o 2º Ciclo de Melhorias do PlanificaSUS de Santa Catarina. A ação, que faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (ProadiSUS), é um passo importante no aprimoramento da saúde pública estadual. Os encontros ocorreram entre os dias 25 e 27 de fevereiro, de forma descentralizada nos municípios de Joaçaba, Concórdia e Videira.

A iniciativa, que possui apoio técnico do Hospital Israelita Albert Einstein, visa fortalecer a gestão da saúde no estado por meio de melhorias estruturais e operacionais, consolidando o sistema de Atenção Primária à Saúde (APS) como referência nos municípios.

Durante a semana, reuniões estratégicas foram realizadas em diversas cidades, com o foco na reestruturação e no desenvolvimento de soluções para a atenção materno-infantil. No dia 25, Joaçaba recebeu os profissionais da região Meio Oeste; no dia 26 foi a vez de Concórdia reunir os do Alto Uruguai Catarinense; e dia 27, Videira recebeu a reunião da região do Alto Vale do Rio do Peixe.

Esses encontros marcaram a retomada das atividades do PlanificaSUS-SC, com a redefinição dos indicadores que serão priorizados nesse novo ciclo e a estruturação da Segurança do Paciente na APS. Além disso, as oficinas realizadas proporcionaram um ambiente de integração, onde os componentes da Rede Materno Infantil foram apresentados, e iniciou-se a estruturação dos grupos de condução regionais e macrorregionais, com o objetivo de elaborar o Plano de Ação Regional da Rede Alyne.

Essa movimentação estratégica promete um avanço significativo no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, especialmente na organização da rede de atenção à saúde materno infantil e na implementação de ações integradas entre os municípios. Com a colaboração entre gestores e técnicos, a expectativa é que o projeto contribua para uma saúde pública mais eficiente e acessível para toda a população.