Prefeitura vai manter plantões de atendimento durante o Carnaval

Quarta feira (17/1) com sol entre nuvens e redução das chuvas em Minas Gerais. As instabilidades tendem a ocorrer de forma pontual em localidades isoladas do Oeste e Sul do estado, prevalecendo o tempo estável, sem chuvas, nas demais regiões mineiras. Embora as temperaturas permaneçam estáveis em praticamente todo o estado, a tendência é de […]