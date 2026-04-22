Funjope inicia inscrições de quadrilhas juninas para apoio em recursos a partir desta segunda-feira

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) publicou, nesta sexta-feira (17), o edital de concessão de apoio às quadrilhas juninas no valor de R$ 790 mil em recursos próprios da gestão municipal. As inscrições terão início na próxima segunda-feira (20), seguindo até 30 de abril, e são feitas exclusivamente pela plataforma JPCultura, no endereço eletrônico https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/. Os projetos contemplados deverão ser executados no período de 1º de junho a 31 de julho desse ano.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou que o apoio financeiro dado pela Prefeitura de João Pessoa fortalece o trabalho que vem sendo realizando nos últimos anos, mantendo uma tradição tão rica como a das quadrilhas juninas. “Os festivais de quadrilhas juninas fazem parte da nossa tradição, da nossa história, da nossa memória. Por isso nós, da Prefeitura de João Pessoa, sob a orientação do prefeito Leo Bezerra, continuamos esse trabalho de fortalecimento das juninas”, inicia.

Ele lembra que a gestão municipal realiza os festivais há cinco anos sempre com muito sucesso e ressalta que o recurso investido nas quadrilhas juninas dá a base e a sustentação para que elas possam desenvolver a sua dança, seus enredos e suas estruturas para fazer apresentações não apenas em João Pessoa, mas em todo o Brasil, já que muitas delas participam de festivais em diversos estados brasileiros.

“Nós ficamos muito contentes porque estamos vendo que a política municipal de cultura de João Pessoa está dando resultados, sobretudo, quando olhamos as quadrilhas juninas. Hoje nós temos o renascimento de várias quadrilhas juninas, a criação de novas e, principalmente, os festivais se tornaram uma vitrine para que elas possam ganhar visibilidade e mais força a cada dia”, observa.

Marcus Alves destaca a estrutura montada no Busto de Tamandaré, que recebe as quadrilhas durante os festivais. “É uma estrutura como nunca foi montada na história da cultura de João Pessoa para valorizar as quadrilhas juninas. Então, o edital faz parte de toda essa política que nós desenvolvemos há cinco anos. São mais de R$ 700 mil de recursos próprios da Prefeitura. O prefeito Leo Bezerra tem a consciência e a responsabilidade de continuar fazendo esse investimento porque nós trabalhamos dentro do princípio de que cultura não é gasto, é investimento, e as quadrilhas juninas são muito bem acolhidas, protegidas e estimuladas na cidade de João Pessoa”, acrescenta o diretor.

Inscrições – As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma JPCultura. Ao acessar, a direção da quadrilha clica na aba ‘Edital Quadrilhas Juninas 2026’ e segue as orientações. Para saber os documentos necessários, requisitos, cronograma e demais informações sobre o edital, basta acessar o link.

Premiação – Serão selecionadas até 10 propostas de quadrilhas juninas do Grupo A. Cada uma receberá o valor de R$ 40 mil. Do Grupo B serão escolhidos até 13 projetos e cada um receberá o montante de R$ 30 mil.