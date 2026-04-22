Agência Minas Gerais | Confira o funcionamento das UAIs no feriado de Tiradentes

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As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), terão funcionamento diferenciado durante o feriado de Tiradentes. No dia 20/4 (segunda-feira), parte das unidades funcionará normalmente, em horário integral, para garantir a continuidade dos serviços à população. Já no dia 21/4 (terça-feira), feriado de Tiradentes, não haverá atendimento presencial nas UAIs.

As unidades que terão funcionamento normal na segunda-feira o dia 20/4 são nos seguintes municípios:

Araçuaí, Barbacena, Belo Horizonte (Barreiro, Praça Sete e Venda Nova), Betim, Caratinga, Confins, Contagem (Shopping Oiapoque Eldorado e Shopping do Avião), Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora (Shopping Jardim Norte e Santa Cruz Shopping), Lavras, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del-Rei, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas (Canaã e Shopping Boulevard), Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia (Pátio Sabiá e Terminal Central), Varginha, e Ouro Verde de Minas.

As outras unidades estarão fechadas, conforme decretos municipais.

Serviços digitais

Mesmo durante o período sem atendimento presencial, diversos serviços continuam disponíveis nos canais digitais do Governo de Minas, como o Portal MG (www.mg.gov.br⁠) e o aplicativo MG App.

Os atendimentos presenciais nas UAIs são realizados mediante agendamento prévio e gratuito pelos canais oficiais. A orientação é verificar o funcionamento da unidade desejada antes de se deslocar até lá.