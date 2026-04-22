ENTRETENIMENTO

Em entrevistas, Oscar mostra relíquias e revela ídolos do esporte

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Por MRNews

Um dos maiores atletas da história do basquete mundial, Oscar Schmidt inspirou gerações de atletas e contou com o carinho do público dentro e fora das quadras. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos.  

>>> Brasil lamenta morte de Oscar Schmidt, veja repercussões

No programa esportivo Stadium, da TV Brasil, participou em 2022 do quadro “Ídolo do Ídolo”, em que declarou sua admiração por Pelé. Ele contou como foi a primeira vez que encontrou o Rei do Futebol e enumerou as lendas do basquete que o inspiraram.  

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Também em 2022, à época com 64 anos, Oscar recebeu a equipe do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, em sua casa em São Paulo. Em meio a uma sala lotada de medalhas e troféus, ele relembrou a carreira e falou sobre a atuação como palestrante, atividade que assumiu após se aposentar das quadras.  

“Eu adoro fazer palestra que eu vejo os olhos das pessoas olhando assim para mim, batendo palma. E eu estou contando a minha história para eles. Isso repõe, em parte, tudo aquilo que eu perdi parando de jogar”. 

Assista a íntegra do episódio, que abordou o envelhecimento nos tempos atuais: 

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