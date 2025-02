Bournemouth x Wolverhampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (01/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Bournemouth x Wolverhampton acontece hoje, HOJE (01) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Bournemouth ue tentará a vitória em seu território.

Previsão do Jogo: Bournemouth x Wolverhampton Wanderers – FA Cup 2025

No próximo sábado, dia 1º de março, Bournemouth e Wolverhampton Wanderers se enfrentam no Vitality Stadium em busca de uma vaga nas quartas de final da FA Cup. Esse duelo promete ser emocionante, com ambos os times buscando se superar e avançar na competição.

Desempenho nas Fases Anteriores

O Bournemouth chega a essa fase após uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Everton, enquanto o Wolverhampton também venceu por 2 a 0, eliminando o Blackburn Rovers. Ambas as equipes demonstraram força nas fases anteriores, e a expectativa é de um jogo equilibrado. O Bournemouth, embora tenha vivido altos e baixos na Premier League, já demonstrou sua qualidade no torneio, com uma grande vitória sobre o West Bromwich Albion (5-1) na terceira fase.

Por outro lado, o Wolverhampton, apesar de estar lutando na parte inferior da tabela da Premier League, também tem mostrado resiliência na FA Cup, com vitórias fora de casa contra Bristol City e Blackburn. No entanto, sua última derrota para o Fulham na liga gerou preocupações sobre a estabilidade defensiva da equipe.

Análise do Desempenho Recente

Bournemouth vem de uma derrota apertada para o Brighton & Hove Albion por 2 a 1, o que coloca o time em risco de sofrer sua terceira derrota consecutiva em casa. Já o Wolverhampton não vence fora de casa contra o mesmo adversário na mesma temporada desde a temporada 2002-03, quando derrotou o Reading em duas ocasiões. Esses números tornam o confronto ainda mais imprevisível.

Equipe e Lesões

O Bournemouth, que sofre com algumas lesões, não poderá contar com o atacante Ryan Christie, que saiu do campo com uma lesão muscular contra o Brighton. Além dele, jogadores como Marcos Senesi, Enes Unal e Adam Smith também estão fora de combate. A ausência de Christie abre a porta para o jovem Alex Scott ganhar uma vaga no meio-campo.

Já o Wolverhampton tem vários desfalques, incluindo Leon Chiwone e Goncalo Guedes, ambos com lesões no joelho. Apesar disso, o time conta com Matheus Cunha, que está em busca de seu quarto gol consecutivo na competição.

Escalações Prováveis

Bournemouth (provável): Kepa; Cook, Hill, Huijsen, Kerkez; Scott, Adams; Tavernier, Kluivert, Sinisterra; Ouattara

Wolverhampton Wanderers (provável): Johnstone; Doherty, Toti, Bueno; Semedo, Andre, Gomes, Ait-Nouri; Cunha, Munetsi; Strand Larsen

Previsão para o Jogo

A partida promete ser equilibrada e pode ser decidida nos detalhes. Com a vantagem de jogar em casa, o Bournemouth tem uma leve vantagem, mas a experiência do Wolverhampton em jogos decisivos não pode ser ignorada. Nossa previsão é de um empate 2-2, com o Bournemouth se destacando nos pênaltis para avançar à próxima fase.

O jogo será transmitido ao vivo, e os torcedores podem esperar um confronto cheio de emoções.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a FA CUP NA ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+