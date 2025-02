Da maquiagem ao corte, autocuidado tem variação de até 260% em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Investir no autocuidado requer pesquisa, mas também análise sobre a experiência vivenciada nas empresas que prestam serviços de salão de beleza em Campo Grande. Isso porque preços tem variação de até 260%, conforme levantamento do Procon Mato Grosso do Sul.

Equipe da instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) levantou dados, entre os dias 24 a 26 de fevereiro, de nove serviços comercializados por cinco empresas localizadas na região do Centro.

Foi observado que a maquiagem teve a menor variação no período, de 27,39%, apresentando valores entre R$ 157 e R$ 200. Já o corte de cabelo variou de R$ 61 a R$ 220, ou seja, 260,66% de diferença entre os estabelecimentos pesquisados.

Também integram o levantamento valores referentes aos serviços de hidratação, alongamento de unhas em acrílico e gel, progressiva e escova para cabelos curtos, médios e longos.

Os dados da pesquisa estão disponíveis para consulta no site do Procon Mato Grosso do Sul e podem ter sido atualizados desde o registro dos preços. A tabela dos serviços e valores ainda pode ser acessada pelo link: https://tinyurl.com/2y8kksfr.

Kleber Clajus, Comunicação Procon-MS

Foto: Kleber Clajus/ProconMS/Arquivo