Velhas guardas das escolas de samba se juntam à Teresa Cristina no projeto Memórias do Samba: Terreiros – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O projeto Memória do Samba: Terreiros promove encontros gratuitos entre a cantora Teresa Cristina e as velhas guardas das escolas de samba – Divulgação

Em comemoração ao aniversário do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), promove, a partir de março, uma série de encontros musicais entre a cantora Teresa Cristina e as velhas guardas das escolas de samba da cidade. Com intuito de preservar esse legado, o projeto Memória do Samba: Terreiros promove encontros gratuitos entre a cantora com as velhas guardas da Portela, Mangueira, Salgueiro e Império Serrano. O primeiro dos 16 encontros – quatro para cada Escola – será dia 1º de março, às 17h, na Arena Carioca Fernando Torres, em Madureira. Todos espetáculos serão realizados nas lonas culturais espalhadas pela Zona Norte e subúrbio do Rio de Janeiro, onde o povo respira samba, com entrada gratuita mediante a doação de um livro, numa iniciativa do projeto Rio Capital Mundial do Livro.

Expoentes máximos da nobreza do samba carioca, as velhas guardas são detentoras de uma cultura oral riquíssima e do repertório definitivo das grandes agremiações. Seus integrantes são a história viva que é contada por meio dos sambas de terreiro, que incendeiam as quadras das escolas de samba enquanto se preparam para o Carnaval. Se hoje o samba é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, muito se deve às agremiações e às velhas guardas, que desde suas fundações lutavam contra os preconceitos impostos pela resistência ao gênero.

Para acompanhar esses monumentos vivos do Samba, Teresa Cristina mergulhou no cancioneiro das escolas de samba e de seus principais compositores, como o gigante Candeia. A cantora foi a primeira e única mulher a ganhar um Estandarte de Ouro de melhor samba-enredo, pela Renascer de Jacarepaguá, em 2015, justamente com o enredo “Candeia”.

Nesta série de espetáculos, Teresa Cristina vai apresentar ao público carioca o Samba de Terreiro, resgatar o legado deste gênero musical e homenagear os grandes sambistas que contribuíram e ainda contribuem para a identidade musical do Rio de Janeiro.

– Fazer esses shows é chamar a atenção para um repertório rico que não pode se perder. Portela, Mangueira, Salgueiro e Império Serrano são as quatro escolas com mais compositores de samba de terreiro e precisamos lembrar dessas músicas maravilhosas, seus autores e firmar o compromisso ético com a função social do gênero – disse a cantora.

Serviço:

Data: 1/3/2025

Local: Arena Carioca Fernando Torres – Madureira

Início do show: 17h

Participação: Velha guarda da Portela

Entrada: Doação de um livro