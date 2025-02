Concurso de fantasias de Carnaval agita Casa do Idoso Centro

Cláudio Souza





Quando um policial encontra prisioneiros na rua, a tendência é de que eles sejam recapturados, certo? Não nas Casas do Idoso de São José dos Campos.

Durante concurso de fantasias de Carnaval na manhã desta sexta-feira (28) na unidade Centro, promovido pela Prefeitura, a ‘policial’ Sueli de Souza Rezende, de 75 anos, cruzou no auditório da unidade Centro com os ‘prisioneiros do amor’ Helena Ribeiro dos Santos, de 90 anos, e seu filho Ocimar Ribeiros dos Santos, de 66 anos.

Ao invés dos tão comuns confrontos entre homens da lei e bandidos, desta vez o que se viu foi união, alegria e alto astral. Assim que se encontraram, os três idosos posaram juntos para fotos, trocando elogios por suas fantasias.

“Hoje não vou prender ninguém. Estão todos liberados para brincar. Eu e minha filha sempre gostamos de nos vestir de policial durante o Carnaval”, disse Sueli.

Dona Helena com os filhos e a ‘policial’ Sueli | Foto: PMSJC

Diversão liberada

Liberados pela policial, cerca de 150 idosos frequentadores das quatro unidades mantidas pela Prefeitura se esbaldaram ao som das marchinhas tocadas e cantadas por Ari Pereira e a Charanga da Folia, que transformaram o auditório da Casa do Idoso Centro em um grande salão de baile de Carnaval.

Com muita criatividade e de bem com a vida, os idosos se superaram nas fantasias. Teve de tudo: Carmem Miranda, cigano, bruxa, Zorro, havaiana, índia, Drácula, mulher vestida de cerveja, baiana, melindrosa, garota do cassino e espanhola. Na combinação sempre afinada de samba e futebol, teve ainda frequentadores com fantasia do Vasco e com uniformes do Corinthians.

Nesta sexta, também foram realizadas atividades de Carnaval nas Casas do Idoso Leste, Norte e Sul (veja fotos nas galerias abaixo).

Dona Lia fantasiada de Pequena Notável | Foto: PMSJC

Prisioneiros do amor

Dona Helena, que participou da inauguração da Casa do Idoso Centro em 2007, e seu filho Ocimar ganharam troféu pela fantasia mais original, aprisionando corações e mentes. A todo momento, eram parados para fotos.

Até a cadeira de rodas da matriarca de uma família de 14 filhos, sendo 7 ainda vivos, estava estilizada, com cartazes com as frases Saidinha de Carnaval e Prisioneiros do Amor.

Também acompanhada pelas filhas Eloá, de 60 anos, e Jaqueline, de 58 anos, dona Helena esbanjou bom humor ao ser perguntada por que se vestiu de presidiária. “Eles foram lá em casa para me prender e me trouxeram para cá”, disse a aposentada.

“Eu e minhas irmãs estamos muito felizes por esta oportunidade de estar aqui com nossa mãe. Estamos nos divertindo mundo”, afirmou Ocimar.

“Minha mãe já se fantasiou de prisioneira em outro Carnaval na Casa do Idoso. Quando me falou para comprar fantasia igual, não tive dúvidas”, completou o aposentado.

Seu Renato demonstrou seu amor pelo Vasco e também foi premiado | Foto: PMSJC

Carmem Miranda

Outra idosa que roubou a cena (e também não foi presa pela ‘policial’ Sueli) foi Lia Ferreira, de 73 anos e que se fantasiou de Carmem Miranda.

Como sempre acontecia com a Pequena Notável, foi sucesso garantido: Lia ganhou o troféu pela fantasia mais bonita.

Já Renato Rozendo, de 79 anos, conhecido como Renato Carioca, foi premiado com o trofeú pela fantasia mais criativa. Ele estava caracterizado de vascaíno, com a camisa da Cruz de Malta, cabelereira, paletó, cartola e guarda-chuva.

Mas todos que participaram do concurso e que compareceram ao Grito de Carnaval são vitoriosos. Livres para se divertir, deram mais uma lição de vida, esbanjando carisma, alegria e alto astral.



