Fiquem atentos, aos horários diferenciados do Transporte Urbano de Guaratinguetá durante o Carnaval 2025

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, comunica que o Transporte Urbano de Guaratinguetá (TUG) terá uma programação de horários diferenciados durante o período de Carnaval. Os horários serão ajustados conforme a programação abaixo:

Dia 01/03/2025: Horário normal de sábado.

Dia 02/03/2025: Horário normal de domingo.

Dia 03/03/2025: Horário igual ao praticado aos sábados.

Dia 04/03/2025: Horário igual ao praticado aos domingos.

Dia 05/03/2025 (Quarta-feira de Cinzas): Horário especial disponível no site da Prefeitura.

Para acessar a tabela normal com os horários do TUG, basta acessar o site da Prefeitura no icone Transporte coletivo (https://guaratingueta.sp.gov.br/seguranca-e-mobilidade-urbana/transporte-coletivo/)

Fiquem atentos às alterações nos horários e programem-se durante o período de Carnaval!