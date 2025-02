IFSP lança pedra fundamental do Campus Bauru – IFSP

As atividades no novo espaço devem começar a acontecer ainda em 2025

Cerimônia realizada na tarde da última quarta-feira (26) marcou o lançamento da pedra fundamental da sede definitiva do Campus Bauru do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

As novas instalações estão sendo levantadas em um terreno doado pela prefeitura da cidade. Essa fase da obra, com investimentos de R$ 14 milhões, contempla um prédio com laboratórios e salas de aula e uma quadra coberta com vestiários. Nessa etapa também estão sendo providenciados guarita, cercamento do espaço e caixa d’água. Há previsão que as atividades no local comecem a acontecer ainda em 2025.

Para o reitor do IFSP, Silmário dos Santos, esse lançamento simbólico é muito importante, pois sinaliza o compromisso do Instituto em oferecer à população de Bauru e região ensino público de qualidade. “Os alunos terão uma instituição de ensino técnico e superior com cursos gratuitos e um espaço amplo para as aulas e demais atividades que serão realizadas”, afirmou.

Desde 2024, o Campus Bauru funciona em uma sede provisória na Vila Aviação, locada e cedida pela prefeitura. A prefeita do município, Suéllen Rosim, destaca que ver esse prédio se materializando, com capacidade para acolher mais de mil alunos, só reforça que investir na educação é um dos melhores caminhos. “Batalhamos todos nós para vermos o Instituto sendo uma realidade; lançar essa pedra fundamental, ver essas obras acontecendo, cria uma grande expectativa no nosso coração”.

Além das obras iniciais, está prevista uma obra de complementação, já licitada e homologada, com investimentos de R$ 8 milhões para a construção de mais salas de aula, do restaurante estudantil e da biblioteca do campus. Todos os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

Na cerimônia, a Setec/MEC foi representada por Edson Silva da Fonseca. Também participaram do evento a diretora do IFSP em Bauru, Gabriela Arduíno, autoridades, representantes de entidades e moradores do município.

Cursos ofertados

Conforme definido em audiências públicas realizadas no ano passado, o Campus Bauru vai ofertar cursos técnicos em Controle Ambiental, Informática e Eletrotécnica, além de graduações em Engenharia de Computação e em Ciências Biológicas (licenciatura), e especialização em Multimeios Didáticos e em Informática para Internet.