Prefeitura entrega obras de duplicação da Avenida Pereira da Fonseca – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), entregou nesta sexta-feira (28) as obras de duplicação da Avenida Pereira da Fonseca, no trecho até a Avenida Conde Zeppelin, no bairro do Éden, Zona Industrial da cidade. As melhorias foram realizadas com recursos financiados ao Município pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)e integram o programa “Sorocaba Tem Pressa”.

“A importância da obra, depois de mais de 30 anos de espera, contribui com o avanço econômico do município, permitindo melhor escoamento das centenas de indústrias do Éden, conectando com a Rodovia José Ermírio de Moraes, a ‘Castelinho’, e ligando mais facilmente essa região com a cidade de Campinas e a capital paulista”, ressaltou prefeito Rodrigo Manga, durante o ato de inauguração.

A nova via revitalizada conta com a implantação de pavimentação completa, duplicação de aproximadamente 1,5 quilômetro de via e toda a infraestrutura necessária, com canteiro central, ciclovia e iluminação pública com tecnologia de LED. Além da formatação do entorno, com os encaixes nas vias, que conectam com a avenida, mais a implantação de dispositivos de retorno e de sinalização. O investimento aproximado foi de R$ 20 milhões.

As obras solucionam um problema de alagamentos no local, decorrente da falta de rede de drenagem, e estiveram a cargo da empresa Tecla Construções, sob a supervisão da equipe da UEP – Unidade de Execução de Programa (UEP), ligada à Separ. A iniciativa também contemplou a pavimentação da Rua Prof. João Franco de Almeida Filho e a implantação de bolsão de estacionamento na praça localizada no início do trecho da obra.

“A equipe de fiscalização de obras da Prefeitura acompanhou o desenvolvimento das atividades por parte da empresa contratada, para a execução fosse cumprida de forma objetiva e com a qualidade necessária”, destacou Jessica Pedrosa, à frente da Separ e também presente ao evento. Ainda participaram outros secretários municipais e representantes da Administração Municipal, mais os vereadores João Donizeti, líder de Governo na Câmara, e Rogério Marques.

Na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) distribuiu mudas para o público presente, enquanto a Divisão de Zoonoses da Secretaria da Saúde (SES) expôs animais taxidermizados e orientou sobre a prevenção contra a dengue. A equipe do (Sine) Móvel, ligado à Secretaria de Relações do Trabalho (Sert), prestou atendimento aos interessados sobre mercado de trabalho. O Canil da GCM, com o cão-terapeuta Buddy, também atuou, assim como alunos de escola de enfermagem parceira do Poder Público, viabilizando aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

Sorocaba tem Pressa

O “Sorocaba Tem Pressa” foi criado em 2021 pela atual Administração Municipal, com o objetivo de conferir agilidade às obras de mobilidade em andamento e iniciar novos empreendimentos nessa área.

Os investimentos são realizados por meio de financiamentos previamente aprovados pela Câmara Municipal junto ao CAF, Fonplata – Banco de Desenvolvimento e ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que podem chegar a US$ 126 milhões, além de parcerias com a inciativa privada e emendas parlamentares ou com recursos próprios da Administração Municipal.

No total, o programa abrange mais de 35 iniciativas, atendendo a todas as regiões da cidade, das quais quase metade delas já foi concluída e outras estão em andamento como, por exemplo, a construção da Nova Rodoviária e do viaduto interligando a Avenida Fernando Stecca à Avenida Independência, além de obras de requalificação asfáltica em todas as regiões da cidade.