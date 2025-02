Projeto Crescer festeja Carnaval com tema inspirado em lendas e comidas típicas de RR

Foto: Divulgação Semuc



O Carnaval do Crescer nesse ano foi “Só Roraima tem”. A festa ocorreu nesta sexta-feira, 28, reunindo mais de 250 integrantes do projeto, com o objetivo de desenvolver a criatividade, valorização cultural e o social. É que o folclore da nossa terra é rico em sua diversidade, como a música, as comidas típicas, lendas e monumentos históricos.

Assim, a programação contou com a confecção de roupas, fantasias inspiradas em lendas e apresentação de comidas típicas, como a paçoca e damurida.

Para a superintendente de Proteção Social da SEMGES, Cirlene Guerra, o evento foi essencial para reforçar então, os vínculos, além de ressaltar a importância da cultura e tradições da terra.

“É um momento de integração com todos do Crescer. Aqui eles podem se expressar e mostrar talento e devoção à arte. O tema regional serve para mostrar a importância que eles devem ter com a própria cultura. Nós reconhecemos que atividades como essas são essenciais para a evolução dos participantes”, afirmou.

Assim, 10 oficinas do projeto são: Convivência; Esporte, Cultura e Lazer; Sinalização e Educação para o Trânsito; Inclusão Digital; Artefatos em Madeira e MDF; Design de Corte e Costura e Criações; Artesanatos; Culinária e Panificação; Personalizados e Produtos Serigráficos e Oficina de Educação Ambiental e Compostagem. Do mesmo modo, uma ficou responsável por um produto cultural.

Isabelly Bezerra, 16 anos, participa da oficina de Educação Ambiental e Compostagem. Ela produziu uma fantasia inspirada na vegetação da Amazônia.

“Amo carnaval, pular e dançar. É uma época do ano que me alegra bastante. E fico feliz em representar algo tão significativo como a nossa fauna e flora. O Crescer tem sido uma casa, onde me sinto abraçada por todos”, contou.

