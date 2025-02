Programa Autonomia e Renda Petrobras abre inscrições para curso Técnico em Mecânica gratuito no Campus São José dos Campos – IFSP

São 20 vagas e as inscrições vão até 13 de março

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas para o curso presencial de Técnico em Mecânica, no município de São José dos Campos. São 20 vagas ofertadas e as inscrições vão de 27 de fevereiro a 13 de março.

O programa é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e sem vínculo formal de emprego. Será dada prioridade a grupos historicamente minorizados, como mulheres, pessoas com deficiência, pretos e pardos, pessoas transgêneros, travestis e indígenas e quilombolas e refugiados. O candidato deve possuir, no mínimo, Ensino Médio completo e ter cursado todo o Ensino Fundamental em escola pública.

Os participantes contemplados receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período em que estiverem realizando os cursos. Para as mulheres com filho(s) de até 11 anos a bolsa auxílio será de R$ 858 mensais.

Além do auxílio financeiro, o programa oferece reforço escolar em Português e Matemática, acompanhamento psicossocial, além de cursos voltados para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais.

Sobre o curso

O curso Técnico em Mecânica possui 24 meses de duração e prepara o profissional para atuar em áreas como projetos de produtos; ferramentas e instalações industriais; planejamento da produção; seleção de máquinas e ferramentas; layout de fabricação; programação de máquinas; supervisão da fabricação e adequação do sistema produtivo aos planos de métodos e processos; controle de qualidade do sistema produtivo; planejamento e supervisão da manutenção de máquinas, equipamentos e instalações industriais.

Os estudantes participarão de aulas presenciais, de segunda a sábado, no período da tarde. O curso está previsto para começar no dia 14/04/2025.

Inscrições e seleção

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do programa: https://autonomiaerenda.com.br/editais. No Campus São José dos Campos haverá pontos de atendimento e orientação aos candidatos que tiverem dificuldade e desejarem fazer a inscrição com suporte presencial, de 11 a 13 de março, das 18h às 20h (Rod. Presidente Dutra, km 145 – Jardim Diamante. CEP: 12.223-201 – Acesso pelo portão P4 da Petrobras).

O processo seletivo será realizado por sorteio público e o resultado será divulgado no dia 26/03/2025.

Sobre o Programa Autonomia e Renda Petrobras

O Programa Autonomia e Renda Petrobras é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi, cujo objetivo é qualificar pessoas residentes das áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos gratuitos e bolsas-auxílio, para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Nos próximos quatro anos, a Petrobras investirá cerca de R$ 350 milhões na formação de profissionais para o setor de Óleo e Gás em mais de 40 municípios situados em Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

Saiba mais em www.autonomiaerenda.com.br.

Serviço

Inscrições: 27 de fevereiro a 13 de março

Curso: Técnico em Mecânica (20 vagas)

Local: IFSP – Campus São José dos Campos. Rod. Presidente Dutra, km 145 – Jardim Diamante. CEP: 12.223-201 (Acesso pelo portão P4 da Petrobras).

Sorteio: 20/03/2025.

Início das aulas: 14/04/2025 (previsão)

Edital e informações: www.autonomiaerenda.com.br| E-mail: