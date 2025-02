Fonte: Notícias de Batatais

Previsão do Tempo para o Carnaval 2025 em Batatais (SP)

O Carnaval 2025 em Batatais (SP) promete ser marcado por muito sol e temperaturas elevadas. Segundo dados do Tempo Agora, os dias de festa terão um clima predominantemente quente e seco, ideal para quem deseja curtir os blocos de rua e eventos ao ar livre.

Previsão do Tempo Durante o Carnaval

Sábado (1º de março): Mínima de 21°C e máxima de 32°C . Sol forte, com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Mínima de e máxima de . Sol forte, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Domingo (2 de março): Mínima de 21°C e máxima de 34°C . Céu aberto e calor intenso.

Mínima de e máxima de . Céu aberto e calor intenso. Segunda-feira (3 de março): Mínima de 21°C e máxima de 33°C . Dia ensolarado, sem possibilidade de chuva.

Mínima de e máxima de . Dia ensolarado, sem possibilidade de chuva. Terça-feira (4 de março): Mínima de 22°C e máxima de 34°C. Tempo firme, com predomínio de sol.

Outros Dados Climáticos

Umidade: Entre 38% e 88% , com índices mais baixos à tarde.

Entre , com índices mais baixos à tarde. Ventos: Velocidade média de 10 km/h , podendo chegar a 18 km/h durante a noite.

Velocidade média de , podendo chegar a durante a noite. Nascer do sol: Por volta das 06h00 .

Por volta das . Pôr do sol: Às 18h40.

Dicas para os Foliões

Com as altas temperaturas previstas para Batatais, é importante seguir algumas recomendações para curtir o Carnaval com conforto e segurança:

✅ Hidrate-se bem, bebendo bastante água ao longo do dia.

✅ Use protetor solar e acessórios como chapéu e óculos escuros.

✅ Prefira roupas leves e confortáveis para suportar o calor.

✅ Evite a exposição ao sol entre 12h e 16h, período de maior intensidade solar.

O Carnaval em Batatais (SP) terá um clima perfeito para quem gosta de festa ao ar livre. Aproveite a folia com responsabilidade e fique atento às atualizações da previsão do tempo!

O Batatais Folia, evento tradicional e aguardado por todos, vai contar com uma estrutura de julgamento eficiente, com jurados qualificados que terão a responsabilidade de premiar os melhores desfiles, garantindo a diversão e o sucesso da festa.