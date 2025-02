Serviços essenciais serão mantidos durante o Carnaval em Boa Vista

Foto: Divulgação/SEMUC



Com a chegada do Carnaval 2025, a Prefeitura de Boa Vista garantiu a continuidade dos serviços essenciais entre os dias 3 e 5 de março (ponto facultativo), permitindo que os moradores aproveitem a folia ou descanso sem preocupações.

A coleta de lixo domiciliar seguirá conforme o cronograma habitual de cada região. Além disso, a Guarda Civil Municipal e os agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) estarão nas ruas para garantir segurança e suporte à população. A Central 156 segue funcionando normalmente nesse período, com atendimento 24h por dia.

Transporte público

Os serviços de transporte público terão alterações:

Ônibus: 06h às 00h (70% da frota)

Táxi-lotação: 06h às 20h (100% da frota)

Táxi convencional: Livre

Saúde

Os serviços essenciais da Saúde estarão garantidos, com o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/BV) e do Pronto Atendimento Infantil do Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). O atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) será retomado na quinta-feira, 6 de março.

Mercados municipais

Os mercados municipais funcionarão normalmente, das 6h às 18h. Fazem parte da estrutura administrada pela Prefeitura:

Francisco Ferreira Lima e Mercado do Peixe (Asa Branca)

Mercado Municipal Buritis

Mercado Municipal Sabá Floresta (São Vicente)

Mercado Municipal Romeu Caldas de Magalhães (Mecejana)

Mercado Municipal São Francisco

