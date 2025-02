COMUNICADO – GOVERNO DE RORAIMA

O Governo de Roraima informa que, em razão do falecimento do 1° Sargento QEP PM Alexsandro Macedo da Silva Cavalcanti, ocorrido nesta

quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, foi decretado Luto Oficial de três dias no âmbito do Poder Executivo do Estado de Roraima.

Durante esse período de luto, a Bandeira Nacional e demais Pavilhões serão hasteados a meio mastro nas unidades do Poder Executivo estadual.

Com 22 anos de carreira dedicados à Polícia Militar de Roraima, Macedo deixa um histórico de bravura e exemplares serviços prestados à corporação e a segurança pública do Estado, representado pelos reconhecimentos operacionais e as honrarias que recebeu ao longo de sua vida profissional.

O Governo de Roraima se solidariza com a família e amigos do sargento, em especial sua esposa e os seis filhos.